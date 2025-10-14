J1¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤¬J1·î´ÖÉ½¾´¤ò3ÉôÌç¼õ¾Þ!! ½Ð¾ì6Ê¬¤Ç·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ÎFWÆÁÅÄÍÀ¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï14Æü¡¢9·îÅÙJ1·î´ÖÉ½¾´¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤éµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¢FWÆÁÅÄÍÀ¤¬·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡¢GKÁáÀîÍ§´ð¤¬·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿4»î¹ç¤ÇÁ´¾¡¤ò¼ý¤á¡¢ºÆ¤Ó¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Ï¡Ö°éÀ®Ç¯Âå¤«¤é»ØÆ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤¤´ÆÆÄ¡×(ÂÎ©½¤°Ñ°÷Ä¹)¡¢¡Ö¾¡¤Á¤ËÅ°¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¸«»ö¤Î°ì¸ì¡×(ËÌÛêÁï°Ñ°÷)¡¢¡Ö4»î¹ç 4¾¡Íø¡¢¼ºÅÀ¤ï¤º¤«1¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·!¡×(GAKU-MCÆÃÇ¤°Ñ°÷)¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÆÁÅÄ¤Ï¡¢Âè32ÀáÌ¾¸Å²°Àï¤Î1»î¹ç¤Ë¸åÈ¾39Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ß¡£¤·¤«¤·¡¢43Ê¬¤È45Ê¬¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ2ÆÀÅÀ¤ÈÆÃÂç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁáÀî¤ÏÂè30Àá±ºÏÂÀï¤Î¸åÈ¾45+6Ê¬¤Ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò±¦Â¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢¦µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ
¡Ö¤Þ¤º¤Ï·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏJ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀª¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ä¤ê5»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢¦FWÆÁÅÄÍÀ
¡Ö9·î¤Ï1»î¹ç¤«¤ÄÃ»¤¤½Ð¾ì»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éé½ý¤·¤Æ¤«¤éÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢9·î¤Î¤¦¤Á¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê5»î¹ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢¦GKÁáÀîÍ§´ð
¡Ö9·îÅÙ¤Î·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¥»¡¼¥Ö¤ÏÁê¼ê¤ÎCB¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤À»þ¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ÎÏÈ¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò±¿¤Ó¡¢¶áµ÷Î¥¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Îý½¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¼ó°Ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÀï°ìÀï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
