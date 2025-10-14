¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢Âçºå¤Ç¡ÖÊÝ¸î¸¤Ç¾ùÅÏ²ñ2025¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï11·î22Æü¡¦23Æü¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÊÝ¸î¸¤Ç¾ùÅÏ²ñ2025¡×¤òÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î¡Ösippo¡×ÊÔ½¸Éô¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¡¢Âçºå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡ÊOBP¡Ë¥Ä¥¤¥ó21¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¾ùÅÏ²ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÊÝ¸îÇ¤Î¾Ò²ð¤¬³ÆÆü10¡Á12»þ25Ê¬¡¢ÊÝ¸î¸¤¤Î¾Ò²ð¤¬³ÆÆü13»þ55Ê¬¡Á17»þ10Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾ùÅÏ²ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¡¢1ÏÈ¤¢¤¿¤ê45Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤È¤Ê¤ë¡£¾ùÅÏ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤´¤È¤Î¿³ºº¤¬¤¢¤ê¡¢Àµ¼°¾ùÅÏ»þ¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÏÊÝ¸î¸¤¤äÊÝ¸îÇ¤ò¼«Âð¤ØÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸¤Ç¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊë¤é¤¹¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡¢¸¤Ç¤ò·Þ¤¨¤ë¾å¤Ç¤Î¿´¹½¤¨¤ä½àÈ÷¡¢¸¤Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¤Ç¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢Æ°Êª¤È¹¬¤»¤ËÊë¤¹¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¡Ö³Ø¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö³Ø¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÝ¸îÃÄÂÎ¤ä´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Æ°ÊªÊÝ¸î¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡ØÁ´Éôµß¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤ò¡Ö¾®³Ø´Û¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è²È¡¦¾ï´î¿²ÂÀÏº»á¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ç¶ÐÌ³¸å¤Ë¡¢À¸³è¤ÎËµ¤é¤ÇÊÝ·ò½ê¤«¤é¸¤Ç¤òÍÂ¤«¤êÎ¤¿Æ¤òÃµ¤¹°ì»þÍÂ¤«¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÂ³¤±¡¢2018Ç¯¤«¤é¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥´¥¤¥Ì¥Í¥³Ì¡²è²È¡¦tamtam¡Ê¥¿¥à¥¿¥à¡Ë»á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤¬ºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¡¦ºä¾åÇ¦¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°ÊªÊÝ¸î¥Ï¥¦¥¹¡Ö¤µ¤«¤¬¤ß²È¡×¤â½ÐÅ¹¤·¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤Ç¤È¤Î¤¯¤é¤·¤ËÊØÍø¤Ê²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ÎÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ê²ÈÅÅ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢²ÈÅÅ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«10·î10Æü¡Á11·î23Æü23»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¡Ösippo¡×¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊInstagram¡¢X¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¤ä¥ê¥Ý¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿1¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë12±ß¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡¢SNS¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´óÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ósippo¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¹ðÃÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¡¢¤¤¤¤¤Í¡¿¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÊÝ¸î¸¤Ç¾ùÅÏ²ñ¡×¤òÉÕ¤±¤¿Åê¹Æ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¡ô¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÊÝ¸î¸¤Ç¾ùÅÏ²ñ¡×¤ÎÉÕ¤¤¤¿Åê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤¤¤Í¡¿¥ê¥Ý¥¹¥È¡£
¡ü¾ùÅÏ²ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ
