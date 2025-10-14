º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¡Ö¥«¥·¥ß¥¢ ¥á¥¤¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ªー¥Àー¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³
º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¤Î¡Ö¥«¥·¥ß¥¢ ¥á¥¤¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ªー¥Àー¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®
¡Ö¥«¥·¥ß¥¢ ¥á¥¤¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ªー¥Àー¡×¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈæÎà¤Ê¤¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥·¥ß¥¢¥Ë¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£
º´Ìî¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¥éー¤Î¥Õー¥Ç¥£¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´°À®¡£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥Áー¥Õ¤ò¿ï½ê¤Ë»Ü¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
