41ºÐ¡¦»³ÅÄ¹§Ç·¡¢¡È¾×·â¤Î¶á±Æ¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö»³±ü¤Î¼ç¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤À¤í¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ¹§Ç·¡Ê41¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆ²È¤ÎÀÄÌÚÍüÆà»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¾×·â¤Î¶á±Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö»³±ü¤Î¼ç¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤À¤í¡ª¡×È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À»³ÅÄ¹§Ç·¡¢¡È¾×·â¤Î¶á±Æ¡É
¡¡ÀÄÌÚ»á¤Ï¡¢¡ÖÉðÂº¤¯¤ó¤È°ª¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Êý¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¤¥ª¡¼¥é¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÈ±¤ÈÉ¦¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿»³ÅÄ¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö»³ÅÄ¹§Ç·¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤À¤í¡ª¡×¡ÖÌÓ¶Ì¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«w¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ï¥¸¥Ö¥ê¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ªÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡ÖÉ¦¤¹¤´¡×¡Ö»³±ü¤Î¼ç¡ª¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
