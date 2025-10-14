¹â»ÔÁíºÛ¡¢ÊÆºâÌ³Ä¹´±¤«¤é¤Î¡Ö¤ª½Ë¤¤¡×ÊÖ¿®¤ËÆ©¤±¤ë¤¢¤»¤ê¡Ä¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¡ÖÌîÅÞÅÞ¼ó¤ØÅêÉ¼¡×¼¨º¶¤Çº®ÌÂ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó
¡¡¼¡¤Î¼óÁê¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡10·î20Æü¡¢¤â¤·¤¯¤Ï21Æü¤Ë¾¤½¸¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î¹ÔÊý¤¬¡¢º®¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡¢½÷À½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾õ¶·¤ÏÆü¡¹¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Î×»þ¹ñ²ñ¾¤½¸¤òÁ°¤Ë¤Þ¤º¡¢ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Æ°¤¤¤¿¡£
¡¡10·î8Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÌîÅÞ¸õÊä¤ò°ìËÜ²½¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤òÌîÅÞ¤ÎÅý°ì¸õÊä¤È¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°Â½»»á¤Ï9Æü¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î¹â°æ¿ó»Ö´´»öÄ¹¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¡¢»²À¯ÅÞ¤Î°ÂÆ£Íµ´´»öÄ¹¤é¤ÈÁê¼¡¤¤¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Î©·û¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤òÆ±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢ÌîÅÞ¤Î¸õÊä°ìËÜ²½¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤â¡¢9Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢Î©·û¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Ê¤é¡¢°Ý¿·¤È¤·¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¤ÈÌîÅÞÏ¢¹ç¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬10·î10Æü¡¢¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·èÄê¡£1999Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¢¼«Í³ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢È¯Â°ÊÍè¡¢26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¼«¸ø¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÆ°¤¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢1²ó¤á¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡ØÀÆÆ£Å´É×¡Ù¤È½ñ¤¯¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å°Ì2¿Í¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î¿Í¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡´ü¼óÁê¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¹â»Ô»á¤Ï13ÆüÍ¼Êý¡¢X¤ò¹¹¿·¤·¡¢10·î7Æü¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆ¹ñºâÌ³Ä¹´±¤«¤é¤Î¡¢¹â»ÔÁíºÛ½¢Ç¤¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ô¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤«¤éÄº¤¤¤¿²¹¤«¤¤¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï¡¢ºÇ¤â¶á¤¤Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤Ç¤¹¡£ÁÐÊý¤ÎÍø±×¤È¤Ê¤ë¶¨ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤¬¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¡¢¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡¡¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï10·î7Æü¤Î¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡Ô¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡¢²¹¤«¤¤¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤òÄº¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¯¡¢¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊFOIP¡Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Õ¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼óÁêµ¤Ê¬¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢7Æü¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤ÎÅê¹Æ¤ò13Æü¤Ë¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤»¤Ã¤Æ¡Ø¼¡¤Î¼óÁê¤Ï»ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢14ÆüÄ«¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¼¡¤Î³ÕÎ½¿Í»ö¤ÇËÉ±ÒÁê¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡¢ÁíÌ³Áê¤ËÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¡Ø¹â»Ô¼óÁê¤Ç¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Ø¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·èÁªÅêÉ¼¤ÇÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿È¯¸À¤ò¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö13ÆüÌë¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¿¼ÁØNEWS¡Ù¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÎºÝ¡¢ÌîÅÞ¸õÊä¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¡Ø²ÄÇ½À¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¸õÊä¤¬°ìËÜ²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤Îµ°Æ»½¤Àµ¤Ç¡¢Àè¤¬ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¤ÎÌîÅÞÂ¦¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ò¤á¤°¤ê¡¢14Æü¸á¸å¡¢Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î3ÅÞ¤Ë¤è¤ë´´»öÄ¹²ñÃÌ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï15Æü¤ËÎ©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë3¼Ô²ñÃÌ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¼¡´ü¼óÁê¤Î°Ø»Ò¤ËÃ¯¤¬ºÂ¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º®ÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
