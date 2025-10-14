¡Ú±ÇÁü¡ÛËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¾®·¿µ¡ÄÆÍî¤Î½Ö´Ö¡¡Ãó¼Ö¾ì¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß±ê¾å¡Ä2¿Í»àË´¡¡Áê¼¡¤°»ö¸Î¡ÄÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤Ê¤ÉÄ´ºº¤â¡ÖÍ½»»¤ËÀ©¸Â¡×¡¡¥¢¥á¥ê¥«
¹õ±ì¤È¤È¤â¤Ë·ã¤·¤¯¾å¤¬¤ë±ê¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Çµ¯¤¤¿¾®·¿µ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤òËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¡£
10·î12ÆüÀµ¸á¤´¤í¤Ë¡¢¶õ¹Á¤«¤éÎ¥Î¦¤·¤¿¾®·¿µ¡¤¬Ìó90Ê¬¸å¤ËÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Î¾Íã¤¬¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Îµ¡ÂÎ¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡ÖÇúÈ¯¡¢Âç¤¤ÊÇúÈ¯¤Ç¤·¤¿¡£¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤¬»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¾®·¿µ¡¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ìÂçÇË¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î²ÙÂæÉôÊ¬¤¬¡¢¤Û¤Ü¾Æ¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Î¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Âæ¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬±ê¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¯À¸¤«¤é35Ê¬°ÊÆâ¤ËÄÃ°µ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¾å¤Ë¤¤¤¿¿Í¤ÎÃæ¤ËÉé½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾®·¿µ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢11Æü¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£
¤µ¤é¤Ë13Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Ç¤â¾®·¿µ¡¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÄÆÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î»ö¸Î¤âÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤È¹ñ²È±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤Ë¤è¤êÍ½»»¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£