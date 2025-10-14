Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î±¿±Ä²ñµÄ¡¢ÅìÅÅ·Ð±Ä¿Ø¤Ë°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¶¯²½¤òÍ×Ë¾¡Ä¡Ö¸©Ì±°Õ¼±¤È¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¡×
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹Çðºê´¢±©¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î±¿±Ä¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¡ÖÇðºê´¢±©¸¶È¯±¿±Ä²ñµÄ¡×¤Îº´Æ£ÉÒ½¨µÄÄ¹¡Ê¸µÅìËÌÅÅÎÏ¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡²ñµÄ¤Ï¡¢£³¤«·î¤Ë£±²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÅìÅÅ£È£Ä¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ËÄó¸À¤ò¹Ô¤¨¤ë¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñµÄ¤ÏÅìÅÅ£È£Ä¤¬£±ÆüÉÕ¤ÇÀßÃÖ¤·¤¿¡£º´Æ£»á¤é¼Ò³°°Ñ°÷£·¿Í¤ÈÅìÅÅ£È£Ä¤Î¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¤é¼ÒÆâ°Ñ°÷£´¿Í¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡£º´Æ£»á¤ÏÅìËÌÅÅ¤ÇÅìÄÌ¸¶È¯¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë¤Î½êÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢£±Æü¤«¤éÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ËÃóºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤Ç¡¢º´Æ£»á¤Ï¡ÖÅìÅÅ¤ÎÇ§¼±¤È¸©Ì±¤Î°Õ¼±¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÂÁ´ÂÐºö¹©»ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÀßÈ÷¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛµÞ»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤â·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¤Î¾®ÎÓ´î¸÷²ñÄ¹¤«¤é¤Ï¡ÖÈ¯ÅÅ½ê°÷¤ä¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ê±¿±Ä¤Î¡Ë¼ÂÂÖÇÄ°®¤ËÅØ¤á¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³ã¸©¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¸©Ì±°Õ¼±Ä´ºº¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¤·¤¿¸©Ì±¤Î£¶£¹¡ó¤¬ÅìÅÅ¤Ë¤è¤ë¸¶È¯±¿±Ä¤ËÉÔ°Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¤Ï£±£¶Æü¤Î¿·³ã¸©µÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¸¶È¯±¿±Ä¤Î´ÆÆÄ¶¯²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£