¡¡£²£°£²£³Ç¯£´·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï£±£°·î¡¢£µÇ¯¤ÎÁíºÛÇ¤´ü¤Î¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÍ»´ËÏÂºö¤Î½ªÎ»¤ä£²²ó¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤¿Ç¤´üÁ°È¾¤ÎÉ¾²Á¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Î¾åÌî¹ä»Ö¡¦¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤È¡¢¸µÆü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤Ç£Ð£÷£Ã¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊÒ²¬¹ä»Î¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¿µ½Å¤ÊÍø¾å¤²È½ÃÇ¤ÏÂÅÅö¡Ä¾åÌî¹ä»Ö»á
¡¡´ë¶È¼ý±×¤Î²óÉü¤ä¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÄÂ¾å¤²¤¬¿Ê¤ó¤À¹¥µ¡¤òÆ¨¤µ¤º¡¢À¯ºö¤ÎÀµ¾ï²½¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¶á¤ÏÍø¾å¤²¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤¤¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹õÅÄÅìÉ§Á°ÁíºÛ¤¬¿Ê¤á¤¿°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢°ìÄêÄøÅÙ¡¢¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏÂÅÅö¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Ô¾ì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¤Ï¡¢£²£´Ç¯£··î¤Ë£°¡¦£²£µ¡óÄøÅÙ¤Ø¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò·è¤á¤¿ºÝ¡¢ÅâÆÍ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤ÇµÞ·ã¤Ê³ô°Â¤ä±ß¹â¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬Íø¾å¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê¡Ö¥Ï¥ÈÇÉ¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¡¢±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌäÂê¤À¡£²áÅÙ¤Ê±ß°Â¤ÏÊª²Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ç¤´ü¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Î»þ´ü¤ÎÈ½ÃÇ¤äºÇ½ªÅª¤ÊÀ¯ºö¶âÍø¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Î¸«¶Ë¤á¡¢Æü¶ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤Î½Ì¾®¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀµ¾ï²½¡×¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥Õ¥ì¤â¡Ö·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¡×¡ÄÊÒ²¬¹ä»Î»á
¡¡Ç¤´üÁ°È¾¤ÇÆü¶ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹£²¡ó¤ÎÊª²Á°ÂÄêÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£Êª²Á¤Î¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¼ûÍ×³ÈÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©ÎÁ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å¡×¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢¡Ö·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¡×¤À¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï£²£´Ç¯£³·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤ò²ò½ü¤·¤¿¸å¡¢£²²ó¤ÎÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀµ¾ï²½¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íø¾å¤²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÃÙ¤é¤»¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¸µ¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸»º¤Ï¼å¤¯¡¢¾ÃÈñ¤âÊª²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ÇÀª¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£´ë¶È¼ý±×¤âÀè¹Ô¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼¡¤ËÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï£°¡¦£·£µ¡óÄøÅÙ¤ÈÌó£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬ºâÀ¯À¯ºö¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ¼ûÍ×¤ò´µ¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶âÍø¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Àµ¾ï²½¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Æü¶ä¤ÈÀ¯ÉÜ¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£