¡¡Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤¿ÃËÀ¿¦°÷¤ÎºÊ¤Ï14Æü¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯¸µÄÌ¤ê¤ÎÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¸½ñ¤ÇÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£¡Ö»ÔÄ¹¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼Õºá¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¿¦°÷¼«¿È¤â10Æü¤Ë»ÔµÄ²ñ¤Ë¡Ö»ÔÄ¹¤È¤Î´Ö¤ËÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë½ñÌÌ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£ºÊ¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ï»ö¼Â¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾®Àî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñÅªÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò´Õ¤ß¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£