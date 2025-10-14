¡ÚÂ®Êó¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢ÆüËÜÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ä¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤é¤¬ÀèÈ¯ ´Ú¹ñÀï¤«¤é8¿Í¤òÊÑ¹¹
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ vs ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10·î15Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½vs¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£19»þ30Ê¬¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡10Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç5¡Ý0¤ÎÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°Æü²ñ¸«¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥àºî¤ê¤È¼Â¸³¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¥¹¥¿¥á¥ó8¿Í¤òÊÑ¹¹¡£MF¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡¢FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¼çÎÏ3¿Í¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¢§GK
1 ¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ë
¢§DF
13 ¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥Ã¥¡Ê¥ô¥¡¥¹¥³¡Ë
14 ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡Ê¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¡Ë
15 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥¦¥É¡Ê¥Ñ¥êSG¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
24 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¢§MF
5 ¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
8 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
11 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¢§FW
7 ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
19 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥Ò¥Ã¥¡Ê¥¼¥Ë¥È¡¿¥í¥·¥¢¡Ë
22 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¡Ú¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
12 ¥Ù¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
23 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
2 ¥ô¥£¥Á¡¼¥Ë¥ç¡Ê¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡Ë
3 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
4 ¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
6 ¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê¥¼¥Ë¥È¡¿¥í¥·¥¢¡Ë
9 ¥ê¥·¥ã¡¼¥ê¥½¥ó¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
10 ¥í¥É¥ê¥´¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
16 ¥«¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥Ò¥Ã¥¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
17 ¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
18 ¥¢¥ó¥É¥ì¡Ê¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
20 ¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
21 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
25 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹¡Ê¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
26 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç2Ê¬11ÇÔ¡£»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤ë¤«¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë