Í¿ÌîÅÞ¤¬¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¡×¼è¤ê¹ç¤¤¡ÄÌîÅÞÀ¯ºö°ìÃ×¤Ç¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡É¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
Íè½µ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤òÁ°¤Ë¡Ö¼óÁê¤ÎºÂ¡×¤ò½ä¤ê¡¢³ÆÅÞ¤Î¹Ë°ú¤¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸øÌÀ¤È¹ñÌ±¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¡¢¤½¤·¤ÆÎ©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤¬¤³¤Î¤¢¤È¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¼«Ì±¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ì±Â¦¤ÏÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂ¦¤Ï¡¢¤Þ¤º½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü³ÈÂç¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¡×¡¢¤Þ¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¡¦·ÚÌý¼è°úÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯ÆâÇÑ»ß¡¢¤µ¤é¤ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Î²þÁ±¤Î3¤Ä¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¹âÅÄ¤µ¤ó¡¢¼«Ì±¤È¹ñÌ±¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ï¢Î©¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¡§
¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤Ê¤êÏ¢Î©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢14Æü¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ç¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¤Û¤¦¤«¤é2024Ç¯¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÍú¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÄê¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤ÇÏ¢·È¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é½½Ê¬¡¢Ç¯Æâ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¾ÅÞ¤È¤âÌÏº÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å5»þ¤«¤éÎ©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ç³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¡§
¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤Ïº¹¤¬Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º13Æü¤«¤é14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¿·¤·¤¤Æ°¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÙÌî¤µ¤ó¤¬¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤Ï°ÂÊÝË¡À©¤Î°ã·û¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤éÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤±¤óÀ©¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³¤µ¤ó¤¬¡ÖÏ¢Î©¤Î´Ö¤Ï°ÂÊÝË¡À©¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¸½¹Ô¤Î°ÂÊÝË¡¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ñÀ¯±¿±Ä¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¡¢À¯¸¢¤ÏÃ´¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅà·ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î°ÂÊÝË¡À©¤Î°ã·ûÉôÊ¬¤ÎÇÑ»ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åà·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ËÜÅö¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅ¾´¹¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤³¤â´Þ¤á¤ÆÌîÅÞ´Ö¤ÎÏ¢Î©¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤É¤¦¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦»³¸ý¿¿Í³»á¡§
´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤È¤¤¤¦¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤â³Î¤«¤ËÀµÏÀ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º¸ÇÉ¤¬Éü¸¢¤·»Ï¤á¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÀäÂÐ¤È¤ì¤Ê¤¤¹â¤á¤Îµå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï14Æü¸áÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¼«Ì±¤ÈÎ©·û¤ÏÀèÊý¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï²æ¤¬ÅÞ¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤¬²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´Þ¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÌÀ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´Ö¤Ç¤Ï²¿¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¡§
¤â¤È¤â¤ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤·¤¿¤é¸øÌÀÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¶á¤¯¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¤âÏ¢·È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌîÅÞ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤ËÆ°¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤Ï¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸øÌÀÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤â²¿¤«Ï¢Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¡§
¤½¤³¤Ï¸øÌÀÅÞ¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¡§
²þ¤á¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê´ðËÜÀ¯ºö¤ÏÎ©·û¤È¹ñÌ±¤ÏÈùÌ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±¤Ï¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸ºÀÇ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¶â³Û¤Çº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÊý¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢´ðËÜÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ì±¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é¤Ï¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£