³¤¾å¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÈ¯³Ð¡¡Í·µùÁ¥¶È¤Î¿½ÀÁ½ñÎà¤òµ¶Â¤ÍÆµ¿¡¡32ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡ÂçÊ¬
Í·µùÁ¥¶È¤ÎÅÐÏ¿¿½ÀÁ½ñÎà¤òµ¶Â¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÇÍ·µùÁ¥¶È¤ò±Ä¤àÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í·µùÁ¥¶ÈÅ¬Àµ²½Ë¡°ãÈ¿¡ÊÉÔÀµ¼êÃÊ¤Ë¤è¤ëÅÐÏ¿¡Ë¤ÈÍ°õ»äÊ¸½ñµ¶Â¤¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ôºß½»¤Î32ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÍ·µùÁ¥¶È¤ÎÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤ÎºÝ¡¢½ñÎà¤òµ¶Â¤¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔÀµ¤Ê¼êÃÊ¤ÇÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤ÏÁ¥Äà¤ê¤Ê¤É¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¤ËÊÌÉÜÏÑ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÁ¥¤Ë±È¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î½ä»ëÄú¡Ö¤æ¤Õ¤®¤ê¡×¤¬È¯¸«¡£Á¥Ä¹¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¼è¤·¡¢Á¥¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ñÎà¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿½ÀÁ½ñÎà9ÅÀ¤Î¤¦¤Á1ÅÀ¤Ëµ¶Â¤¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£