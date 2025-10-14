ÈÈºáÁý²Ã¤Î±üÇ½ÅÐ¤ò¼é¤ì¡ª¡¡ÆÃÊÌ·Ù²ü¥Áー¥àŽ¢±üÇ½ÅÐ¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºŽ£È¯Â¡¡ÃÏ°è½»Ì±¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë¤à¤±¤Æ
¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢±üÇ½ÅÐ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë·ºË¡ÈÈ¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¡£½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ÈÃÏ°è¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¹çÆ±¤ÎÆÃÊÌ·Ù²ü¥Áー¥à¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¡Ö±üÇ½ÅÐ¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡×¡£
·Ù»¡¤ÈÃÏ°è¤ÎËÉÈÈ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ·Ù²ü¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
ÎØÅç½ð¤È¼î½§½ð¤Î¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÊë¤é¤¹¡¢±üÇ½ÅÐ¤Î4»ÔÄ®¤Î½»Ì±¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤Î¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢ÀàÅð¤äº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë±üÇ½ÅÐ¡£
ÀÐÀî¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±üÇ½ÅÐ¤Î4»ÔÄ®¤Ç¤Î·ºË¡ÈÈ¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï¡¢¿ÌºÒÁ°¤Î¤ª¤È¤È¤·¤Î1Ç¯´Ö¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤³¤È¤·1·î¤«¤éÀè·îËö¤Þ¤Ç¤Î9¤«·î´Ö¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÌó1.8ÇÜ¡£
»ÔÄ®ÊÌ¤Ç¤ß¤Æ¤â¡¢Ç½ÅÐÄ®¡¢ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿ÌºÒÁ°¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÇ½ÅÐ¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥È¥«ー¤äÃÏ¸µ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÀÄ¿§¥Ñ¥È¥íー¥ë¼Ö¤Ç¡¢¶õ¤²È¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤ä¹âÎð¼Ô¤ÎÂ¿¤¤²¾Àß½»Âð¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸«²ó¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎØÅç·Ù»¡½ð¡¦»³ºê °éÌé ½ðÄ¹¡§
¡Ö¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢±üÇ½ÅÐÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü¤ÎÈòÆñÀ¸³è¤ä¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¼é¤ê¤ä¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¶¯²½¤·¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ËÊë¤é¤»¤ë±üÇ½ÅÐ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÎØÅç½ð¤È¼î½§½ð¤¬Ï¢·È¤·¤¿¸¡Ìä¤ä¡¢¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£