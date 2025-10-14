ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê3ºÐÌ¼¡É¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö´é¤Î¥é¥¤¥óÈþ¤·¤¹¤®¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¸µAKB48¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡¡¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê¤ÎÌ¼¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¡¢¼·¸Þ»°¤Ê¤É°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëSNSÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤·¤´¤È¡£¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡¡¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¿§¡¹»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡ÄÎÞ¤¢¤ê´¶Æ°¤¢¤ê¤Î1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì¼¤È¤Î»þ´Ö¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¡ÖºÇ¶á±×¡¹°¦¤ª¤·¤¤Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ì¤ë¹¬¤»¤ä´¶¼Õ¤ò¶»¤ËÂçÊÑ¤Ê»þ¤âÍ¥¤·¤¤¥Þ¥Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¾Íè¤Ê¤Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¼¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´é¤Î¥é¥¤¥óÈþ¤·¤¹¤®¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï2021Ç¯1·î5Æü¤Ë¹â¶¶¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¹â¶¶¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tomo.i_0703¡Ë
