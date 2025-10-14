JO1ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤é¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡Ù½Ð±é¡ª¡¡¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¡õÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡11·î23ÆüÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ëÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡ÊJO1¡Ë¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢¾å¸¶¼Â¶ë¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢³¹ÅÄ¤·¤ª¤ó¡¢¿¹²¬Î¶¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Îµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£×¡¡¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þºî²È¡¦º´Ìî¹¼Â¤Ë¤è¤ë2022Ç¯´©¹Ô¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£É×¤«¤é¤Î¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÎÈï³²¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¤¬¡¢ÀäË¾¤Î²Ì¤Æ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤òÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¡Ö¹¾¥ÎÅç¤Î¤È¤¢¤ë²È¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¤¿¤Á¡×¤È¡Ö´Û»³¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤òÁÜºº¤¹¤ë·º»ö¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¸òºø¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æó¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£É×¤«¤é¤ÎÁÔÀä¤ÊDV¤ÎËö¡¢DVÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¹¾¥ÎÅç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦µª»ÒÌò¤ò¡¢WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë½÷À·º»ö¡¦ËÌÀî·°Ìò¤òºù°æ¥æ¥¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë²È¼ç¡¦¾¼¹¾Ìò¤ò»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï»³ÅÄÆÆ¹¨¡£µÓËÜ¤Ï´Øµ×Âå¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¸ý¸µ¤ËÂçÃÀ¤Ë°ú¤«¤ì¤¿¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â°ìµó¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤ÆËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤ÏJO1¤ÎÀîÀ¾Âó¼Â¡£ºù°æ±é¤¸¤ë·°¤Î¸åÇÚ·º»ö¡¦¹ÓÌÚÍª¿¿Ìò¤À¡£¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦·°¤Ë¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯ÁêËÀ¤Î¹ÓÌÚ¤Ï¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾¿ÍÁ°¤À¤¬¡¢½ã¿è¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¡£¤¢¤ëÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ·Ù»¡½ðÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤¹¤ë·°¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1989Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½é¤ÎWOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ûÅç±é¤¸¤ë¾¼¹¾¤È¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ëÏ©»ÒÌò¡£Ï©»Ò¤Ï¶Ð¤áÀè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÉ×¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿µª»Ò¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿Ä¥ËÜ¿Í¡£ÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯½»¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤ÎÏ©»Ò¤Ï¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤È¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¶¶ÅÏ¤·ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ï©»Ò¤Ï¡¢¶¦¤Ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¾¼¹¾¤È¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤¬³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÈÈëÌ©¤Î¹Ô¤¤¡É¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æµª»Ò¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡¡µª»Ò¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ï¡¢µª»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡£±é¤¸¤ëÌÌ¡¹¤Ë¤Ï³ÆÇ¯Âå¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÌÌÅÝ¸«¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆàÈþÌò¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ÇÇ¯Îð½ç¤Ç¤ÏÃæ´Ö¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÆþµïÎò¤Ï°ìÈÖÄ¹¤¤¸Å³ô¤ÎÆàÈþ¤Ï¡¢µª»Ò¤¬Êë¤é¤·¤Ë´·¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½õ¸À¤ò»Ü¤¹¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¿ÍÊª¤À¡£
¡¡¾å¸¶¼Â¶ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½»¿ÍºÇÇ¯¾¯¤ÎÍÎ»ÒÌò¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÏÃ¤¹¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿À³Ê¤Ç¤³¤Î²È¤Î¸µµ¤°õ¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿µ¤ÇÛ¤ò¾ú¤¹°ìÌÌ¤â¡£
¡¡½»¿ÍºÇÇ¯Ä¹¤Ê¤¬¤éÆþµïÎò¤Ç¤Ï¡ÈºÇ¼ã¼ê¡É¤Î½»¿Í¤Ç¤¢¤ë²íÂå¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢WOWOW¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï2023Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW¡¾30¡Ø¥É¥é¥Õ¥È¥¥ó¥°¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¿ÜÆ£ÍýºÌ¡£Ç¯Áê±þ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê²íÂå¤À¤¬¡¢É×¤«¤é¤·¤Ä¤±¤Î¤è¤¦¤ÊË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½÷À¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âº¸±¦¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·°¤ÎÉ×¡¦ËÌÀî¿¸°ìÌò¡£·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÁÜººÂèÆó²Ý½êÂ°¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·º»ö¤ÎËÌÀî¤Ï¡¢ÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶ËÅÙ¤Ë·ù¤¤¡¢¥á¥ó¥Ä¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤ÃË¡£·°¤È¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¸½ºß¤ÏÊÌµïÃæ¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡³¹ÅÄ¤·¤ª¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¼¹¾¤Î°ÍÍê¤Ç½÷À¤¿¤Á¤ÈÉ×¤È¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤òÀÁ¤±Éé¤¦ÊÛ¸î»Î¡¦À¾»³Àé±É»ÒÌò¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ËÉÑÈË¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Ç½÷À¤¿¤Á¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ëÀé±É»Ò¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¤¢¤ë¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤âÍý²ò¤·¶¨ÎÏ¤¹¤ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤À¡£
¡¡¿¹²¬Î¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦µª»Ò¤ÎÉ×¡¦À¶ÌÀÌò¡£²ñ¼Ò¤Çµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ëÅÙ¤Ë¡¢µ¤Àä¤¹¤ë¤Þ¤Çµª»Ò¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤¬¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Èµª»Ò¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ¼Õ¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢Åµ·¿Åª¤ÊDVÉ×¡£²È¤ò½Ð¤¿µª»Ò¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î²È¼ç¡¦¾¼¹¾¤ÈÏ©»Ò¤Î°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤Æµª»Ò¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë»´·à¤Î½Ö´Ö¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë·°¤ò¼ç¤È¤¹¤ë·º»ö¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ÓÌÚÌò¡¦ÀîÀ¾¤Î·º»ö»Ñ¤â½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡Ù¤Ï¡¢WOWOW¤Ë¤Æ11·î23Æü¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹ÓÌÚÍª¿¿Ìò¡¿ÀîÀ¾Âó¼Â¡ÊJO1¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£·°¤ÎÉô²¼¡¢¹ÓÌÚÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀîÀ¾Âó¼Â¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï·Ù»¡´±Ìò¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈDV¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËDV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÄ´¤Ù¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤âDV¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò²þ¤á¤ÆÍý²ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
DV¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤´¤¯¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²³§¤µ¤ó¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ï©»ÒÌò¡¿ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê
ÂæËÜ5ÏÃÊ¬¤ò°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÀäÌ¯¡×¤Ç¡¢Â¿Éô¤µ¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾¼¹¾Ìò¤Î»ûÅç¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç¤¹¤¬¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´½Ð±éºî¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÇØÃæ¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÍè¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¶¦±é¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Ã¤½¤ê¤¤¤í¤¤¤í´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ï©»Ò¤Ï¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÈÈëÌ©¤Î¹Ô¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÊ¼è¤ê¡¢¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¡£
ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°ì¤Ä¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µæ¶Ë¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»Ä¹ó¤ÊÉôÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤¿¡¢WOWOW¤é¤·¤¤ÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤¿¤Á¤¬Èó¾ï¤Ë½Å¤¤½½»ú²Í¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆàÈþÌò¡¿¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤ê·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î±üÄì¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤ò¾ï¤ËÉ½¤Ë½Ð¤¹Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÆàÈþ¤Î²áµî¤Ë´Ø¤¹¤ëÆùÉÕ¤±¤¬É¬Í×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¡¢Æü¡¹ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿Ãç¤Î¤è¤µ¤äå«¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤äÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
Æñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÍÎ»ÒÌò¡¿¾å¸¶¼Â¶ë
¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë»ÙÅÙ¤ò½ª¤¨¹µ¼¼¤Î¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ÇÍ¼¿©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þ´Öº¹¤Ç»ÙÅÙ¤ä»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿ÀèÇÚÊý¤¬¤Ò¤È¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆü¤¤¤¿Á´°÷¤Ç°ì¤Ä¤Î¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò°Ï¤ß¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ï¤É¤ì¤À¤±³¸¤ò¤·¤Æ¤â¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÄË¤à¸Å½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤¿¤Á¤â»ä¤¿¤Á¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤òÆü¡¹ÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÃÎÀ¤Î°î¤ì¤ë¡¢ºÇ¹â¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÀèÇÚÊý¤È¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÆü¡¹³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼ç±é¤ÎÂ¿Éô¤µ¤ó¤È¤Ï15Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºÆ²ñ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë²÷¤¯¥µ¥¤¥ó¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º°ìÀþ¤Ç¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿Éô¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ï²¿¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£²íÂåÌò¡¿¿ÜÆ£ÍýºÌ
ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢²íÂå¤Ï¡ÈÌµÌ£Ìµ½¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÆÃÄ§Åª¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¸«¤¨¤ÆÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤¤¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¾ï¤Ë¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò°ìÀÚ½Ð¤µ¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½Ö»þ¤Ë¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢²íÂå¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¹¬¤»¤½¤¦¤ËÊë¤é¤¹½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤³¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤¿¤¤¤«¤é¤³¤ÎÁªÂò¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÃÏ¹ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤´¹¤¨¤Ë¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢É×¤È¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤´¤¯ÀÚ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¡È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤¯½÷À¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
