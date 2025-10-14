Ê©È¯SF¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¡¢º´¸Å¿¿µÝ¡¦°Â¸µÍÎµ®¡¦ÆâÅÄÍ¼Ìë¡¦»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò¤¬¿áÂØ¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡ª
¡¡SF¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è ¡Ø¥Þ¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤Î¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢º´¸Å¿¿µÝ¡¢°Â¸µÍÎµ®¡¢ÆâÅÄÍ¼Ìë¡¢»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿6ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤ÎÏÇÀ±¤ÎÃæ¤ÇÃÏµå¤ËºÇ¤â´Ä¶¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÐÀ±¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¿Í´Ö¡É¤È¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÌ¤Íè¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÉÁ¤¯¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê±§Ãè¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼Âºß¤Î²ÐÀ±Ãµººµ¡¡Ò¥Þ¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ó¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¡¢ºÇ¿·¤Î±§Ãè¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³¦¤Îµð¾¢¤¿¤Á¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢Èà¤é¤Î·ÏÉè¤ËÄ©¤àËÜºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÄ¹ÊÔ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ú¥é¥ó´ÆÆÄ¡£
¡¡Âè76²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¸ø¼°¾·ÂÔ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×2023Ä¹ÊÔ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌçÁª½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ë¥á³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂè52²ó¥¢¥Ë¡¼¾Þ¤Ç¤ÏÄ¹ÊÔ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥ÈºîÉÊ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³¦¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²ÐÀ±¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»äÎ©ÃµÄå¤Î¼ç¿Í¸ø¥¢¥ê¡¼¥Ì¡¦¥ë¥Ó¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïº´¸Å¿¿µÝ¡£¡ÖÉ½¾ð¤ä´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤ÎÉÁ¤Êý¤¬¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¼Â¼Ì¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¤ÈËÜºî¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥¢¥ê¡¼¥Ì¤È¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÎÁêËÀ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥ê¥ô¥§¥é¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï°Â¸µÍÎµ®¡£¡Ö¿Í´Ö¤ÎÉÁ¤Êý¤¬À¸¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÉÝ¤µ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¿Í´Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉÔ²º¤Ê´Ø·¸À¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡²ÐÀ±¤ÇÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ëÂç´ë¶È¤ÎÂåÉ½¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥¤¥¸¥ã¥Ã¥«¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆâÅÄÍ¼Ìë¡£23À¤µª¤Î²ÐÀ±¤¬ÉñÂæ¤ÎËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖSF¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â¿Í´Ö½¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¸³è´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¤½¤Î¶Ã¤¯¤Û¤É¸½¼ÂÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î²òÊü±¿Æ°¤Ë·È¤ï¤ëÅ·ºÍ¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Î¥í¥Ù¥ë¥¿¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò¡£¡Ö¤½¤®Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉ½¸½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·è¤·¤Æ±ó¤¯¤Ê¤¤¡¢100Ç¯¸å¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¡×¤ÈËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿6ÅÀ¤â°ìµó²ò¶Ø¡£²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë³¹¤ä¡¢´¶¾ð¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ì¤È¥«¥ë¥í¥¹¤Ë¤Ï·ø¤¤É½¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß¡¢¤³¤ÎÀè2¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ï10·î17Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥ª¡¼¥í¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤¦¤º¹â¤¯ÀÑ¤Þ¤ì¤¿ÇÑºà¤Î»³¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ·Á¤ò¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¢¨À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡üº´¸Å¿¿µÝ¡¡
¡Ê¥¢¥ê¡¼¥Ì¡¦¥ë¥Ó¡¼Ìò¡§²ÐÀ±¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»äÎ©ÃµÄå¡Ë
É½¾ð¤ä´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤ÎÉÁ¤Êý¤¬¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¼Â¼Ì¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¿§¡¹¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¥¢¥Ë¥á¤äSF¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢À§Èó¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ü°Â¸µÍÎµ®¡¡
¡Ê¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥ê¥ô¥§¥éÌò¡§¥¢¥ê¡¼¥Ì¤È¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÎÁêËÀ¡Ë
¿Í´Ö¤ÎÉÁ¤Êý¤¬À¸¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÉÝ¤µ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
SF¤Ê¤ó¤À¤±¤É¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤Ì¤Íè¤Î±ÇÁü¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÆâÅÄÍ¼Ìë¡¡
¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥¤¥¸¥ã¥Ã¥«¡¼Ìò¡§²ÐÀ±¤ÇÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ëÂç´ë¶È¡¦¥í¥¤¥¸¥ã¥Ã¥«¡¼»º¶È¤ÎÂåÉ½¡Ë
¼Â¼Ì¤È¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
SF¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â¿Í´Ö½¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¸³è´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¿¨³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤º¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤Ê¤·¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò¡¡
¡Ê¥í¥Ù¥ë¥¿¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÌò¡§¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î²òÊü±¿Æ°¤Ë·È¤ï¤ëÅ·ºÍ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡Ë
¤½¤®Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉ½¸½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·è¤·¤Æ±ó¤¯¤Ê¤¤¡¢100Ç¯¸å¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£Ó£Æ¤À¤±¤É¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ä¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¬¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢´Ñ¤ë¤È¿Í´Ö¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤âÁÔÂç¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤Ã¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
