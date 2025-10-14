¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¡ÖÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×È¯¸À
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢Å·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ë°®¼ê¤òµá¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¡Newsweek¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î12Æü¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥óÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö»ä¤òÅ·¹ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Å·¹ñ¤Ø¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤ëº£¤¬Å·¹ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ·¹ñ¤Ø¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÂçÀª¤Î¿ÍÀ¸¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤ä¿Í¼Á²òÊü¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¸ùÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Èà¤Ï¤Þ¤¿8·î¤Ë¤â¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃç²ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å·¹ñ¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÈ¯¸À¡£Fox News¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½ÐÍè¤ì¤ÐÅ·¹ñ¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡£Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤À¡£¡ÊÅ·¹ñ¹Ô¤¤Î¡ËºÇ²¼ÁØ¤Ë¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤·Å·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼«µÔÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
