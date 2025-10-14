¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È¡Ù´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÌî¿´ºî¡ØZEDER¡¿»àÎî¤ÎÉü³èº×¡Ù¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Ç¶ÛµÞ¡É²ó¿ô¸ÂÄê¡É¸ø³«·èÄê
¡¡ÆüËÜ½é¸ø³«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥Û¥é¡¼»Ë¾å¶þ»Ø¤Î°Û¿§ºî¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È 4K½¤ÉüÈÇ¡Ù¡Ê1976¡Ë¤Î¥×¥Ô¡¦¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¤â¤¦°ìËÜ¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²èÂåÉ½ºî¡ØZEDER¡¿»àÎî¤ÎÉü³èº×¡Ù¡Ê1983¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤«¤é¤Î¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È¡Ù¤Î¸ø³«Ä¾¸å¡¢11·î23Æü¤è¤ê¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Ë¤Æ¶ÛµÞ²ó¿ô¸ÂÄê¤ÇÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ½¹ðÊÔ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¤ÎÌî¿´ºî¡ØZEDER¡¿»àÎî¤ÎÉü³èº×¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ææ¤Î¿ÍÊª¥Ñ¥ª¥í¡¦¥¼¥À¡¼¤È¿ÀÈë¤ÎÃÏ¡¢K¥¾¡¼¥ó¤ò¤á¤°¤ëÀ¸¤È»à¤È±¢ËÅ¤ÎÊª¸ì¡£µðÂç¤ÊÇÑÔÒ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ë¤Ë»à¼Ô¤¬Éü³è¤¹¤ë°¤É¡¶«´¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¶ÃØ³¤ÈÈá°¥¤ËËþ¤Á¤¿¤½¤Î·ëËö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¾®Àâ²È¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¤Ï¡¢ºÊ¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥é¤«¤éÃæ¸Å¤Î¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤ÏK¥¾¡¼¥ó¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¤ÏÂç³Ø¤ËÀìÌç²È¥±¡¼¥¸¶µ¼ø¤òË¬¤Í¤¿¡£¶µ¼ø¤Ï¡¢£Ë¥¾¡¼¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥ª¥íŽ¥¥¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¿ÍÊª¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ç¤ÏÀÎ¡¢»à¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¤Ï¡¢¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤â´ØÍ¿¤¹¤ëK¥¾¡¼¥ó¤È¥¼¥À¡¼¤ò¤á¤°¤ë¹ñºÝÅª¤Ê±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡È¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¡É¤Î°ìËÜ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡Ù¤ä¡Ø¥µ¥ó¥²¥ê¥¢¡Ù¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾ºî¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢»à¼Ô¤ÎÉü³è¤ò²Ê³ØÅª¡¿¿ÀÈëÅª¤ËÃµµæ¤·¤¿Ìî¿´ºî¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤ÆDVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯ÇÑÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¢¤Ê¥Û¥é¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È¡Ù¤ÈÊÂ¤Ó¡¢·à¾ì¸ø³«¤¬Ç®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿À³ÊÇÐÍ¥¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ì¡¦¥é¥ô¥£¥¢¡£Èþ¤·¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÇÐÍ¥¥¢¥ó¥Ì¡¦¥«¥Î¥ô¥¡¥¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ø¾Ð¤àÁë¡Á¡Ù¤Ë¤â½õ±é¤·¤¿¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£ºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¡Ø¾Ð¤àÁë¡Á¡Ù¤ÎÀ½ºî¡¦µÓËÜ¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ·ë½¸¡£»£±Æ¤Ï¥Þ¥«¥í¥Ë¡¦¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Î·æºî¡Ø¾ðÌµÍÑ¤Î¥¸¥ã¥ó¥´¡Ù¤ä¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿¡Ø¼ó¤À¤±¤Î¾ð»ö¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Ç¥Ã¥ê¡¦¥³¥Ã¥ê¡£²»³Ú¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦»Ä¹óÊª¸ì¡Ù¡ØÅÜ¤ê¤Î¹ÓÌî¡Ù¡Ø¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥ê¥¢¸å´ü¤Ë¤Ï¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£¤ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²è²»³Ú³¦¤ÎµðÀ±¥ê¥º¡¦¥ª¥ë¥È¥é¡¼¥Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¡Ö¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È ¤Î´ÆÆÄ¤¬Êü¤Ã¤¿¤â¤¦°ìËÜ¤Î°Û¾ïºî¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î¸å¡¢¼ç¿Í¸ø¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¤¬¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿Ææ¤ÎÊ¸¾Ï¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¾ìÌÌ¡¢²¿¼Ô¤«¤¬¤Ò¤Ä¤®¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ÆËä¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢K¥¾¡¼¥ó¤È¥Ñ¥ª¥í¡¦¥¼¥À¡¼¤Î²òÀâ¡¢¡Ö¥¼¥À¡¼¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢ºÒÌñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥³¥Ô¡¼¤ò¶´¤ß¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ë¤è¤ë½÷À¤Î»´»¦¡¢Ææ¤òÄÉ¤¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¤Î»Ñ¤¬ÉÔµ¤Ì£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ö¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤Î¿¼±ü¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¶ØÃÇ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÀÄÇò¤¯¸÷¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¾Ð¤¤Â³¤±¤ëÃË¡¢·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Æ¬³¸¹ü¡¢¾¯½÷¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¹õ¤¤±Æ¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê±ÇÁü¤¬Ï¢Â³¡£¡ÖÉÔ»à¤ÎÀ¤³¦¤Î¿ÀÈë¤ËÇ÷¤ë¾×·â¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤ËÀä¶«¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢»´·à¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëµðÂç¤ÊÇÑµõ¤Î±ÇÁü¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØZEDER¡¿»àÎî¤ÎÉü³èº×¡Ù¤Ï¡¢11·î23Æü¤è¤ê¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Ë¤Æ¶ÛµÞ²ó¿ô¸ÂÄê¸ø³«¡£
