¤½¤Î¥Ü¥Ö¡¢¸Å¤¤¤«¤â¡ª¡©¢ª ¼ºÇÔ¤»¤ºÂ¨º£¤Ã¤Ý¡ý¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤Ë¿ä¤»¤ë♡¡Ö¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡×
¡Ö¥Ü¥Ö¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ºÇ¶á¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡×¤¬¥¤¥Á²¡¤·¤«¤â¡£¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÆ°¤¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ä¹¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âOK¤Ê¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¤Ç¡¢¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ÎÂç¿Í¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@kzs_hair¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄø¤è¤¤¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¤¥äー¤¬¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤ò¥×¥é¥¹
¤¯¤Ã¤¤êÃÊº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ó¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ê¤¯¤Ó¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¤È¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡£¸ª¤Î°ÌÃÖ¤Î³°¥Ï¥Í¤¬¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£·ë¤Ù¤ëÄ¹¤µ¤Î¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤Âç¿Í½÷À¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥ì¥¤¥äー¤¬´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê¤Þ¤È¤áÈ±¤Ë¤·¤Æ¤â¥·¥ã¥ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£
¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°´ÊÃ±
¼«Á³¤ÊÌÓÎ®¤ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@ema_nishibu¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´¥¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÍÉ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤1Æü¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¿È»ÙÅÙ¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½Å¤á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤Á¤ó¤È´¶¥¢¥Ã¥×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥ì¥¤¥äー¤Ç¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡£¥È¥Ã¥×¤ò½Å¤á¤Ë»Ä¤·¤¿¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Âç¿Í½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
writer¡§Nakazono Sayuri