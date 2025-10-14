¡Ö¤³¡¢¤³¤Î¼ê¤Ç¡ÈÎó¼Ö¡É¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤³¤Î¹âÍÈ´¶¡ª ÆüËÜ°ì´¨¤¤Ä®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆüËÜºÇÄ¹¤ÎÊÝÂ¸Å´Æ»¡×¤òÂÎ¸³
±¿Å¾¡È¼Ô¡É¤¬ËÜÊª¤Îµ¤Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾
¡ÖÀÖÏÈ¥¼¥í¤ÇÄä¼Ö¤¡¡×
¡ÖÀÖÏÈ¥¼¥í¤ÇÄä¼Ö¡ª¡×
¡Ú¼ÖÁë¤Ëµí¡Û5.7km¤ÎÂÎ¸³±¿Å¾¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡µ¤Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ç¡¢»ØÆ³¤¹¤ë±¿Å¾»Î¤¬Á°Êý¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é»Ø¼¨¤·¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤éÉü¾§¤¹¤ëÀ¼¤¬¸µµ¤¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï±¿Å¾»ÎÍÜÀ®¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÈÇÑ»ß¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Å´Æ»Ï©Àþ¤Ç¡¢¼ñÌ£¤È¤·¤ÆÍøÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿±¿Å¾¡È¼Ô¡É¤¬¡¢ËÜÊª¤Îµ¤Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ì½ê¤ÏËÌ³¤Æ»Î¦ÊÌÄ®¡£2006Ç¯¤ËÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤Á¤Û¤¯¹â¸¶Å´Æ»¤Õ¤ë¤µ¤È¶ä²ÏÀþ¡Ê°Ê²¼¡¢¶ä²ÏÀþ¡Ë¤ÎÇÑÀþÀ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÊÝÂ¸Å´Æ»¡Ö¤ê¤¯¤Ù¤ÄÅ´Æ»¡×¤Ç¤¹¡£±¿Å¾ÂÎ¸³¤ÏÄêµÙÆü¤ÎËè½µ²ÐÍË¿åÍË°Ê³°¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊª¤Îµ¤Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é±¿Å¾´õË¾¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï±¿Å¾ÂÎ¸³¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£µìÎ¦ÊÌ±Ø¹½Æâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µìÎ¦ÊÌ±Ø¤«¤éËÌ¤Ø¤Ò¤È±Ø¤ÎµìÊ¬Àþ±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÌó5.7km¤¬¡¢ÇÑ»ß»þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÀþÏ©¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢ËÒ¾ì¤ä¿¹¤ÎÃæ¡¢ÍøÊÌÀî¤Ë±è¤¦É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¶è´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝÂ¸Å´Æ»¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇÄ¹¤ÎÄ¹¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢±¿Å¾ÂÎ¸³¤Ï±Ø¹½Æâ¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÁ´ÀþÁöÇË¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ï¤ë¤Ð¤ëº´²ì¸©¤«¤éË¬¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢±¿Å¾ÂÎ¸³¤ò¿ôÆü´Ö¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Ç±¿Å¾ÌÏÍÍ¤òµÏ¿¤·¡¢±¿Å¾¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¼¡²ó¤Ø¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³«¶È°ÊÍè¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÄÌ»»100²ó°Ê¾å¤â±¿Å¾ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÊ£¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¸½Ìò¤Î±¿Å¾»Î¤â°ìÈÌµÒ¤È¤·¤ÆÍèË¬¤·¡¢ÃÏ²¼Å´¤äÅÔ»ÔÉô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê´Ä¶¤Ç±¿Å¾¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¡Ø¥á¡¼¥Æ¥ë¡Ù¤ÏÆÃ¤Ë¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡±¿Å¾ÂÎ¸³¥³¡¼¥¹¤Ï±Ø¹½Æâ¤ò±ýÉü¤¹¤ëS¥³¡¼¥¹¡¢¹Ö½¬¤ÈÅÀ¸¡¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿L¥³¡¼¥¹¡¢1.6kmÀè¤Î±Ø¹½³°¤Ø¤È±¿Å¾¤¹¤ë¶ä²Ï¥³¡¼¥¹¤È¡¢2.8kmÀè¤Ø¹Ô¤¯¿·¶ä²Ï¥³¡¼¥¹¡¢Ê¬Àþ±Ø¤Þ¤Ç¤Î5.7km¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÊ¬Àþ¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÑÀþÀ×¤È¹ñÆ»¤¬¤Þ¤¿¤°½ê¤Ç¤Ï¡¢¤ê¤¯¤Ù¤ÄÅ´Æ»¤ÎÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¡£Á°ÌÌ¤Î¥É¥¢¤Ï³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ä²ÏÀþ¤Î¸½Ìò»þÂå¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¸÷·Ê¤À¡Ê¶¶ËÜ¾½»Ò»£±Æ¡Ë
¡¡±Ø¹½³°¤Ø½Ð¤ë¥³¡¼¥¹¤ÏL¡¢¶ä²Ï¡¢¿·¶ä²Ï¤È±¿Å¾ÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°¤«¤¹¤Î¤ÏËÜÊª¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤æ¤¨¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á±Ø¹½Æâ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹½³°¤Ø±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¥¯¥»¤¬°ã¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤Î¡Ø¥á¡¼¥Æ¥ë¡Ù¤ÏÆÃ¤Ë¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡±¿Å¾¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¸µJR²ßÊªOB¤ÎÊý¤¬¡¢»ØÆ³¤Î¹ç´Ö¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±·Á¼°¤Î¼ÖÎ¾¤È¤¤¤¨¤É¤â¸ÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¥Þ¥ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ê¤¯¤Ù¤ÄÅ´Æ»¤Ç¤Ï¶ä²ÏÀþ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿CR70·Á¤ÈCR75·Á¤¬6Î¾ºßÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3Î¾¤¬¾ï»þ²ÔÆ¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥á¡¼¥Æ¥ë¡×¤È¤Ï¡¢¶ä²ÏÀþ»þÂå¤Ë¾¾ËÜÎí»Î»á´Æ½¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤ÎÆÃÊÌÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿2Î¾¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¡ÊµÈ±ÊÍÛ°ì¡§¼Ì¿¿ºî²È¡Ë¤¬S¥³¡¼¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢±Ø¹½Æâ¤ò±ýÉü¤¹¤ë¥á¡¼¥Æ¥ë¼Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ÊÛ¤òÁàºî¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥°¥Ã¤È¸å¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÄ´À°¤ÏÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÄÂÎº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Å¾ÂÎ¸³¤Ï¿ÍÀ¸½é¡£ÇîÊª´Û¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¼«¤é¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾¤¬¡ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸Þ´¶¤Ç¼Â´¶¤·¡¢¿´¤Î¹âÌÄ¤ê¤È¡¢¼ÖÎ¾¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¶Ã¤¤È¾Ç¤ê¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µìÊ¬Àþ±Ø¤Þ¤Ç¤Î°ì±Ø¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¶è´Ö¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¹âÍÈ´¶¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¤¤«¤Û¤É¤«·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö9³ä°Ê¾å¤Ï¼óÅÔ·÷¤ä³ÆÅÔ»Ô·÷¤«¤é¤ÎÍèË¬¤Ç¤¹¤¬¡¢»¥ËÚ¤«¤é¤âÁý¤¨¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç±¿Å¾¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ê¤¯¤Ù¤ÄÅ´Æ»»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¿ùËÜÉð¾¡¤µ¤ó¡£S¥³¡¼¥¹¤Ï¾®³ØÀ¸¤«¤é±¿Å¾ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢15Ê¬´Ö3000±ß¡ÊÍ½ÌóÍ¥Àè¡Ë¤È¤¤¤¦µ¤·Ú¤µ¤«¤é²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
ÀþÏ©¤â¼ÖÎ¾¤â¡Ö»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¤ê¤¯¤Ù¤ÄÅ´Æ»¤ÏÇ¯¤Ë5²ó¤Û¤É±¿Å¾»ÎOB¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¡Ö¾è¼ÖÂÎ¸³¹½³°ÆÃÊÌ±¿¹Ô¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢µìÎ¦ÊÌ±Ø¤«¤éµìÊ¬Àþ±Ø¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü¾è¼Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ§ÀÚÀ×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á±Ø¹½Æâ¤«¤é¹½³°¤Ø¤ÈÆ±¤¸Îó¼Ö¤ÇÄ¾ÄÌ¤Ç¤¤º¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡ÊµÈ±ÊÍÛ°ì»£±Æ¡Ë
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Æ»Ï©¤È¸òº¹¤¹¤ëÆ§ÀÚ¤Ï¶ä²ÏÀþÇÑ»ß»þ¤ËÅ´Æ»Í¥Àè¤«¤éÆ»Ï©Í¥Àè¤È¤Ê¤ê¡¢½ê³í·Ù»¡½ð¤ØÆ»Ï©ÀêÍµö²Ä¾Ú¤òÄó½Ð¤·¤Æ¡¢ÊÝ°ÂÍ×°÷¤òÇÛÃÖ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬Àþ¥³¡¼¥¹¤Ç¤â±Ø¹½Æâ¤«¤é±¿Å¾¤·µìÆ§ÀÚÁ°¤Ç°ìÃ¶²¼¼Ö¤·¤Æ¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ËÂÔµ¡¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ë°ì¼ê´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µìÆ§ÀÚ¤ò¾¡¼ê¤ËÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤ÏÀ½Â¤¤«¤é37Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¡Öµ¤Æ°¼Ö¤¬²õ¤ì¤¿¤éÊÝÂ¸Å´Æ»¤Î±¿±Ä¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢Î¦ÊÌÄ®¾¦¹©²ñ¤Ç¤â°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä®Ä¹¼«¤é¤¬¤ê¤¯¤Ù¤ÄÅ´Æ»¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°´¶ËþºÜ¤Îµ¤Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ìÅù¤ÇÆü¡¹¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿ºÝ¡¢´ûÂ¸¤Î¤â¤Î¤¬ºß¸ËÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤ÏLED²½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÂØÉÊ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼Â»Ü¤·¡¢¶ä²ÏÀþ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¡¢·ãÊÑ¤µ¤»¤º¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Ï¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶ä²ÏÀþ¤ÎÅÉ¿§¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤ÏÄ®¤ÎÍ½»»¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¡¢°ìÀéËü±ßÃ±°Ì¤Ç³Ý¤«¤ë½¤Á¶¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÊÝÍ¿ô¤Ï6Î¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤ÏÍ½»»¤¬¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¡¹±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇÄã3Î¾¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤¬É¬Í×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¦ÊÌÄ®¤Ï¤«¤Ä¤ÆÍïÇÀ¤ÈÎÓ¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç°ìÈÖ´¨¤¤Ä®¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿Åß¤Ë¡Ö¤·¤Ð¤ì¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¤â³«ºÅ¡£¤µ¤é¤ËÄã°ÞÅÙ¥ª¡¼¥í¥é¤¬´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä®±Ä¤ÎÅ·Ê¸Âæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÊÝÂ¸Å´Æ»¤ê¤¯¤Ù¤ÄÅ´Æ»¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Î¦ÊÌÄ®¤Î°ì¤Ä¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤«¤é¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ê¤¯¤Ù¤ÄÅ´Æ»¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÄ®¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£