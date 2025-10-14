米人気コメディアンだったジョーン・リバーズさんの遺品オークションが開催された。９日にカリフォルニア州ビバリーヒルズのペニンシュラホテルでジュリアンズ・オークションズにより開催された同オークションには、ジョーンさんの私物や舞台衣装など３００点以上が出品された。２０１４年に８１歳で亡くなったジョーンさんが愛したヨークシャーテリア「スパイク」の胸部Ｘ線写真２枚は５７６ドル（約８万５０００円）で落札。写真には１９９３年４月１２日の日付と、亡き夫エドガー・ローゼンバーグさんの姓を冠した「スパイク・ローゼンバーグ」の名が記されていた。



また、２００８年に一人芝居で使用されたウィッグ２点は、それぞれ５７６０ドル（約８５万円）と２８８０ドル（約４２万円）で落札された。



娘のメリッサ・リバーズ（５７）さんは、母の死から１１年を経ての開催理由について「ようやく気持ちの整理がつきました。今が手放すタイミングだと感じました」と語っている。



スパイク関連の品も多数出品され、王冠をかぶった写真、首輪とＩＤタグ、名前入りのクレジットカード、「Ｉ Ｌｉｋｅ Ｓｐｉｋｅ」と書かれたバッジ、ジョーンさんとスパイクが表紙に登場した１９８６年５月２６日号のピープル誌なども出品された。



この他、ブードゥー人形２体が４４８ドル（約６万６０００円）、１９８６年のアンドルー王子とセーラ妃の結婚記念マグカップが３８４ドル（約５万６０００円）、１９７７年のエリザベス女王のシルバージュビリー記念マグと１９８０年のクイーンマザー８０歳記念マグが５１２ドル（約７万５０００円）で落札された。