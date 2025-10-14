¿Íº®¤ß¤Ê¤¯¡Ö´ñÀ×¡×ËüÇî¤Ç¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡¡¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º»³ÅÄ·ò¿Í¤¬ºÊ¤È´é½Ð¤·¡¢¼Â¸½ÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º¤Î»³ÅÄ·ò¿Í¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¤ÊËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Îº§ÎéÁ°»£¤ê¼Ì¿¿¡¡¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º»³ÅÄ·ò¿Í¤¬¸ø³«
¡¡ËüÇîÊÄËëÆü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤è¤·¤â¤È waraii myraii´Û¡×¤ÎµðÂçµåÂÎ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÊ¤È¤Î¡ÖËüÇîÁ°»£¤ê¡×¼Ì¿¿¡£¿Íº®¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö³«Ëë3Æü¸å¤ä¤«¤é¤Ç¤¤¿´ñÀ×¤ÎÁ°»£¤ê¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÁ°»£¤ê»Ë¾åºÇ¤â¥Ç¥«¤¤µåÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¤Î»£±Æ¡¡¾®±«¶¯É÷¤á¤Á¤ã´¨¥Ç¥¤¤ä¤Ã¤¿¤±¤ÉÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤·¤â¤È´Û¤ÎµåÂÎÆâÉô¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¡¢Â¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÁ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ®½Å¤¹¤®¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤µÇ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡¢½§ºêµ®°ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡¦¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦Runny Noize¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³©ÅÄ°¦ºÚÈþ¤È¤Î·ëº§¤òº£Ç¯1·î¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
