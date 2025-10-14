¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â¡ªÏÂ²Î»³¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥·¥Æ¥£¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§ ¡ÁËÜÅö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¾ì½ê¡Á¡×
º£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¸÷¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¡×¤¬¡¢ÏÂ²Î»³¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖWinter Light Magic ¡Á¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¡¢Åß¤Î¸÷¤ÎWOW!!¤ÊÌë¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿´Ìö¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª
ÏÂ²Î»³¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥·¥Æ¥£¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§ ¡ÁËÜÅö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¾ì½ê¡Á¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
¢¨2026Ç¯1·î5Æü(·î)¤«¤é2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¤ÏÅÚÆü½Ë¤Î¤ß³«ºÅ
³«ºÅ»þ´Ö¡§17»þ¡Á21»þ(ºÇ½ªÆþ¾ì20»þÈ¾)
¢¨11·î1Æü¤«¤é12·î22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÍËÆüµÚ¤Ó12·î24Æü¡¢25Æü¤Ï17»þ¡Á22»þ(ºÇ½ªÆþ¾ì21»þÈ¾)
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÏÂ²Î»³¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥·¥Æ¥£ ¥Ý¥ë¥È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ (ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»ÔÌÓ¸«1527)
8Ç¯´Ö¤Ç±ä¤Ù83Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¸÷¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¡¢2025Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê¡£
¥²¡¼¥È¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ä¸÷¤ÎÍ·±àÃÏ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡ÖWOW!!¡×¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸÷¤ÎËâË¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥ë¥É
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µ18m¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°µ´¬¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡×¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
¶À¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ð¡¼¥É¡×¤ä¡¢¸÷¤È±ÇÁü¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¸÷¤êµ±¤¯Í·±àÃÏ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÂ²Î»³ºÇÂç¡ª500µ¡¤¬Éñ¤¦¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼
ÏÂ²Î»³¸©¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë500µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ìë¶õ¤òÉñ¤¦¡ÖWAKAYAMA LIGHTS¡×¤ò¡¢´ü´ÖÃæ·×10²ó³«ºÅ¡£
¸÷¤È²»³Ú¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§11·î1Æü(ÅÚ)¡¢2Æü(Æü)¡¢29Æü(ÅÚ)¡¢30Æü(Æü)¡¢12·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)¡¢1·î10Æü(ÅÚ)¡¢11Æü(Æü)¡¢2·î14Æü(ÅÚ)¡¢15Æü(Æü)
¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¡×
Ìë¶õ¤Ë¥é¥ó¥¿¥ó¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿Íµ¤´ë²è¡£
2025Ç¯¤Ï3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë11·î29Æü(ÅÚ)¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤È¤ÎÆ±»þ³«ºÅ¤Ç¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±é½Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§11·î8Æü(ÅÚ)¡¢11·î29Æü(ÅÚ)¡¢12·î13Æü(ÅÚ)
¿´¤â²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤Î²°Âæ¤¬ÊÂ¤Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤ä²¹¤«¤¤¥Õ¡¼¥É¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢»¨²ß¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¸ÂÄê¡ª¸÷¤ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¥¬¥Á¥ã¡×
¤³¤É¤âÆþ¾ì·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢¥¬¥Á¥ã¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥³¥¤¥ó¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¸÷¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ±àÆâ¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¤è¤ê°ìÁØµ±¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
Æþ¾ìÎÁ
Âç¿Í(¹â¹»À¸°Ê¾å)¡§Á°Çä 1,600±ß¡¿ÅöÆü 1,800±ß
¤³¤É¤â(3ºÐ°Ê¾å)¡§Á°Çä 800±ß¡¿ÅöÆü 1,000±ß
¢¨3ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í 4,500±ß¡¿³ØÀ¸(¹â¹»À¸°Ê¾å) 3,500±ß¡¿¤³¤É¤â(3ºÐ°Ê¾å) 2,200±ß
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥¹
ÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¤Ç8¼ïÎà¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥¹¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¡¦¤³¤É¤â¶¦ÄÌ¡§Á°Çä 1,600±ß¡¿ÅöÆü 1,800±ß
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ä¿´²¹¤Þ¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÏÂ²Î»³¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§ ¡ÁËÜÅö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¾ì½ê¡Á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â¡ªÏÂ²Î»³¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥·¥Æ¥£¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§ ¡ÁËÜÅö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¾ì½ê¡Á¡× appeared first on Dtimes.