¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖiLiFE¡ª¡×¤¢¤¤¤¹¡¡ÃÀ´É±ê¤Ë¤è¤ë´Îµ¡Ç½¾ã³²¤Î¤¿¤á2ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤Ø
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖiLiFE¡ª¡×¤¬13Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¢¤¤¤¹¡Ê19¡Ë¤¬ÃÀ´É±ê¤Ë¤è¤ë´Îµ¡Ç½¾ã³²¤Î¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¤ò2ÅÙ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¢¤¤¤¹¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤·ËÜÆü¤Î¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤ÎÆþ±¡¤ÇÃÀ´É±ê¤Ë¤è¤ë´Îµ¡Ç½¾ã³²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢º£¸å2ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ´°¼£¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡11·îÃæ½Ü¡¦12·îÃæ½Ü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½Ñ¸å¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤ÆüÄøÅù¤Ï¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö°ú¤Â³¤¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤Î¤Û¤É²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤¹¤Ï9Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤Æ°ì»þÅª¤ÊÆþ±¡¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡iLiFE¡ª¤Ï2020Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£TikTok¤Ç³Ú¶Ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£8·î¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£