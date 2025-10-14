Ç¾Æâ½Ð·ì¤ÇÎÅÍÜÃæ¤ÎÀ¶¸¶æÆ¡¡¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤é¤ÈÃçÎÉ¤·ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö¾Ð´é¤¬¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡×
¡¡20Ç¯6·î¤ËÇ¾Æâ½Ð·ì¤Ç¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶æÆ¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤é¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À¶¸¶¤Ï20Ç¯6·î12Æü¡¢´¶À÷À¿´ÆâËì±ê¤Ë¤è¤ëÇ¾Æâ½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÂÎÄ´¤Ï°ÂÄê¡£Ç¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÁï»Ò¤µ¤óÀÄ»³¤µ¤ó±óÆ£¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎµÜÅÄÁï»Ò¤é¤È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ä¹È±¡¢¤Ò¤²¤ÎÉ÷ËÆ¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¸¶¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤è¤¿¤ó¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¤¹¤Æ¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤è¤¿¤ó¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¡¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö»¨»ï¤ÇµÜÅÄÁï»Ò¤µ¤ó¤È¤è¤¯°ì½ï¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¼Ì¿¿¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£