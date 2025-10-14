Âç¿¹¡ÖÍÎ¿©Æþ½®¡×¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤¬²È¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª¸µdancyuÊÔ½¸Ä¹¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ëÆüËÜ°ì¤Õ¤Ä¤¦¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥ì¥·¥Ô
¿©¤Î»¨»ï¡Ödancyu¡×¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¡¦¿¢Ìî¹À¸¤µ¤ó¤¬µá¤áÂ³¤±¤ë¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤¤¡ÈÆüËÜ°ì¤Õ¤Ä¤¦¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡É¥ì¥·¥Ô¡£
¿¢Ìî¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¡£Åìµþ¡¦Âç¿¹¤Ë¤¢¤ëÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÎ¿©Å¹¡ÖÍÎ¿©Æþ½®¡×¤ËºÆ¤ÓË¬¤ì¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¹¤¬¤ë¾ïÏ¢µÒ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î°ìÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¤¤¿Íñ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¿©´¶¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÂçÀµ13Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÍÎ¿©Å¹
¡ÖÍÎ¿©Æþ½®¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢JRµþÉÍÅìËÌÀþÂç¿¹±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¤Î¾ì½ê¡£1924¡ÊÂçÀµ13¡ËÇ¯¡¢¤ËÁÏ¶È¤·º£Ç¯¤Ç102Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Ï·ÊÞ¤ÎÉ÷³ÊÉº¤¦Ê·°Ïµ¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢Æþ¤ê¸ý¤«¤é±ü¤Ø¿Ê¤à¤ÈÀÖ¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Î¸¼´Ø¡¢1³¬¤ÏÌÚÏ³¤ìÆü¤¬º¹¤·¹þ¤à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡¢2³¬¤Ë¤Ï¡¢¡È¤ªºÂÉßÍÎ¿©¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Î7Éô²°¤Î¾ö¤Î¸Ä¼¼¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È²Ö³¹¤À¤Ã¤¿Âç¿¹¤È¤¤¤¦ÃÏ°èÊÁ¡¢·Ý¼Ô¤ò¸Æ¤Ö¤¿¤á¤ÎÂ¤¤ê¤¬º£¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ä¤à¤Î¤Ï¡¢4ÂåÌÜÅ¹¼ç¤Î¾¾Èø¿®É§¤µ¤ó¡£
Æ¬¤«¤é¿¬Èø¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ë¡¢³°¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Îµû¤Î¥Õ¥é¥¤¡£¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤òÍñ¤Î´Å¤ß¤¬Í¥¤·¤¯Êñ¤à¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¡£Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥½¥Æ¡¼¡×¤Ê¤É¡¢ÀÎ²û¤«¤·¤¤ÍÎ¿©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤½¤í¤¦¡£
ÅÔÆâÍ¿ô¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ¤Ç¡¢¡È¤³¤ì¤¾¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÍÎ¿©¡É¤È¸Æ¤Ù¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ã±¤Ê¤ëÄÌ²áÅÀ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿100Ç¯¤Î½Å¤ß
¼Â¤Ï4Ç¯Á°¤Ë¤â¿¢Ìî¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ç²¿¤«ÊÑ²½¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÈÖÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤ò¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈÃ±¤Ê¤ëÄÌ²áÅÀ¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢100¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë1½µ´ÖÁ°¤«¤é¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¿¢Ìî¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÏÃ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÀèÂå¤È2¿Í¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼«Ê¬¤¬¿ßË¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤·¼«Ê¬¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤é100¼þÇ¯·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤È¤«Í¾·×¤Ê¤³¤È¤òËèÆü¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿100¼þÇ¯ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢¡ÖÄ«¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤ë¡É¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¡Ä¤È¡£Á´¿È¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£100Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òËèÆü´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È100Ç¯¤Î½Å¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¿¢Ìî¤µ¤ó¤Ë100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¼ê¤Ì¤°¤¤¤òÅÏ¤·¤¿¡£
ÂçÀµ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¡¢¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÎ¿©¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
ËÜÆü¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¡¢ÍÎ¿©Æþ½®¤Î¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¡£¡¡
°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¿¢Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ð½Á¤Î¤è¤¦¤Ê»ÝÌ£¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î´Å¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä¤·¤Æ¤¤¤¿»¿¡£
ÍÎ¿©Æþ½®¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¤È¡Ö¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÍÎ¿©Æþ½®¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô
¡Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡Ï
¢£ºàÎÁ¡Ê20ÇÕÊ¬¡Ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÊÃË¼ß¡Ë¡ÄÂç2¸Ä
¶Ì¤Í¤®¡Ä1¸Ä
ÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¡Ê¸ü¤µ1cm¡Ë¡Ä60g
¥Ð¥¿¡¼¡ÊÌµ±ö¡Ë¡Ä10g
¿å¡Ä1.3L
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊÆý»éËÃÊ¬ 47%¡Ë¡Ä200ml
±ö¡Ä10g
¢£ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢5¡Á6mm¤Î¸ü¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¶Ì¤Í¤®¤Ï¿Ä¤ò¤È¤ê¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡ËÆé¤òÇ®¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¡¢¼å²Ð¡ÁÃæ²Ð¤Ç·Ú¤¯ßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê5¡ËÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¤òÆþ¤ìßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê6¡Ë¶Ì¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡Ê7¡Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¡Ê8¡Ë¥¢¥¯¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢45 Ê¬¡Á1»þ´Ö¼å²Ð¤Ç¼Ñ¹þ¤à¡£
¡Ê9¡ËÆÚÆù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢²Ð¤ò»ß¤á¡¢Ìó2»þ´Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÎä¤Þ¤¹¡£
¡Ê10¡ËÎä¤á¤¿¤é¡¢¶ñºà¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡Ê11¡Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆé¤Ë°Ü¤·¡¢¼å²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡Ê12¡ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¡Ê13¡Ë±ö¤òÆþ¤ì¡¢Ì£¸«¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ´°À®¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä
¢¨±ö¤ÏºÇ½é¾¯¤Ê¤á¤ËÆþ¤ì¡¢Ì£¸«¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£
¡Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡Ï
¢£ºàÎÁ¡Ê1»®Ê¬¡Ë
¿©¥Ñ¥ó¡Ê8 ËçÀÚ¤ê¡Ë¡Ä4Ëç
Íñ¡Ä4¸Ä
±ö¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
»°²¹Åü¡Ä¤Õ¤¿¤Ä¤Þ¤ß
¥µ¥é¥ÀÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡ÄÅ¬ÎÌ
¢£ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢±ö¡¦»°²¹Åü¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯ÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢¤è¤¯Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ê3¡ËÍñ±Õ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢³°Â¦¤«¤éÆâÂ¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²Ð¤ò¼å¤á¡¢¿©¥Ñ¥ó¤ÎÂç¤¤µ2¤ÄÊ¬¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¡Ê5¡Ë¿©¥Ñ¥ó¤ò4ËçÊÂ¤Ù¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÇö¤¯ÅÉ¤ë¡£
¡Ê6¡Ë¾Æ¤¤¤¿Íñ¤ò¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¡¢¾å¤«¤é¥Ñ¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¡Ê7¡Ë¥Ñ¥ó¤Î¼ª¤òÀÚ¤ë¡£
¡Ê8¡Ë¥Ñ¥ó¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯¤ª¤µ¤¨¤ÆÂÐ³ÑÀþ¤Ë±è¤Ã¤Æ4¤Ä¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´°À®¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä
¢¨Íñ¤Ï¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊÒÌÌ¤À¤±¾Æ¤¯¤³¤È¡£