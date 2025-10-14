¿¹ÊÝJ¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡¡µ×ÊÝ¡¢ÆîÌî¡¢Æ²°Â¡¢¾åÅÄ¤éÀèÈ¯¡¡½é¤Î²¦¹ñ·âÇËÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡Ý¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ËÂ³¤MFÆîÌîÂó¼Â¡Ê30¡á¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ¤Î0¾¡2Ê¬11ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¡£Ä¾¶á¤Ï22Ç¯6·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¡¢FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡Ê¥µ¥ó¥È¥¹¡Ë¤ËPK¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¢¦ÆüËÜ¤ÎÀèÈ¯
GKÎëÌÚºÌ±ð
DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð
MFÆîÌîÂó¼Â¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢º´Ìî³¤½®¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ
FW¾åÅÄåºÀ¤
¡¡¢¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÀèÈ¯
GK¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶
DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¢¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥¦¥É¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È
MF¥«¥¼¥ß¥í¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹
FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê