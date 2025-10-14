¡ÚÀ¯¶ÉÎ®Æ°²½¡Û¼¡´ü¼óÁê»ØÌ¾½ä¤ëÆ°¤³èÈ¯²½¤·³ÆÅÞ´´»öÄ¹²ñÃÌ¥é¥Ã¥·¥å¡Ä15Æü¤Ë¤Ï3ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ø ÊÒ¤ä¼«Ì±Ž¥ÀÅ²¬¸©Ï¢¤ÏÅÔÆâ¤ÇÂÐ±þ¶¨µÄ¤â
¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Çº®ÆÙ¤È¤¹¤ëÀ¯¶É¡£¼¡¤Î¼óÁê¤ò½ä¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï14Æü¡¢³ÆÅÞ¤È¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¸áÁ°¡¢¡È¼óÁê¸õÊä¡É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç¤¹¤Í¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦¸øÌÀÅÞ¤È¤â¤Ç¤¹¤Í¡£´´»öÄ¹²ñÃÌ¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è¼óÁê»ØÌ¾¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ò¤¤¤Ä³«¤¤¤Æ²¿¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï³ÆÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×¤ß¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤ÇÊª»ö¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÀ¯¸¢¤ò¤â¤®¤È¤ë¤Î¤Ï½½¿ôÇ¯¤Ë°ì²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÌîÅÞ¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ò¤ß¤¹¤ß¤¹Æ¨¤¹¤Î¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤È¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡×¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¡£
¼óÁê¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ë
¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯¸¢¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ËÅ¾´¹¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡£²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¼þÊÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤¬ÁíÍý¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤¹¡£¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½°µÄ±¡¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ï231µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¤Î233¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÅÞ¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ë¹ñ²ñÆâ¡£14Æü¤Ï´´»öÄ¹Æ±»Î¤Î²ñÃÌ¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡Ä
¸á¸å1»þÈ¾¡¢²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡£ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Ï¡Ö´ðËÜÅªÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ø¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ ´´»öÄ¹¡Ë
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È»ä¤É¤â¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢·ûË¡¤ÎÌäÂê¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌäÂê¤Ê¤É½ÅÍ×¤Ê´ðËÜÀ¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÃ×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¡¢¤³¤ì¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Èº£¸åÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ëÀ¯¼£¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ä¤«¤é½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢²ñÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤È¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ ´´»öÄ¹¡Ë
¡ÖÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤¬º£¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤¬ÉÔ°ìÃ×¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÁÈ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢°ì»þ¡¢Â¿¿ô¤Ï·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï°ÂÄêÀ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¸«¤ì¤Ð¶Ë¤á¤Æ´í¤¦¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñÃÌ½ªÎ»¸å¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¿ºÍÕ ´´»öÄ¹¡Ë
¡ÖÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÏÈÁÈ¤ß¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤È¤É¤³¤¬Ï¢Î©ÁÈ¤à¤È¤«¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ê¤¯¤ÆÀ¯ºö¼Â¸½¡¢À¯ºö¼Â¸½¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤«¤é¡¢3ÅÞ¹ç°Õ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤È·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢Ç¯ÆâÍú¹Ô¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¿®Íê¾úÀ®¤ò¤Þ¤ºÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤¢¤È¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¡¢Â¾¤ÎÌîÅÞ¤È¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³ÆÀ¯ÅÞ¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¡¢°ÍÍê¤µ¤ì¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤«¤é¤Ï¸øÌÀ¤È¹ñÌ±¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¡£¸á¸å5»þ¤«¤é¤Ï¡¢Î©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤Î3ÅÞ¤Ç¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Î©²ò¾Ã¤ÇÍÉ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÆâ¡£ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¸á¸å2»þ¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¤Î°æÎÓ²ñÄ¹¤Ê¤ÉÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤é5¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¡¡°æÎÓ Ã¤ÆÁ ²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©¤ÎÇò»æ¤ò¼õ¤±¤ÆÀÅ²¬¸©¤Ç¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Îºß¤êÊý¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÀÅ²¬¸©È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×
½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¡¡°æÎÓ Ã¤ÆÁ ²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÞËÜÉô¤ÎÊý¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å3»þ¤«¤é¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÛµÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡£
Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º©ÃÌ²ñ¤Î½ªÎ»¸å¡¢¸©Æâ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÀÅ²¬4¶èŽ¥ÈæÎãÅì³¤¡¡¿¼Âô ÍÛ°ì ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö´´»öÄ¹¤¬ºÇ¸å¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç»Ä¤·¤¿¤Î¤ÏÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡ÊÀÅ²¬5¶è¡¡ºÙÌî ¹ë»Ö ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÏÀ¯ºöÅª¤Ë¸À¤¦¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤ËÌá¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤¬ÀµÄ¾´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿§¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼«¸ø¤Î´Ø·¸¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢14Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¤Ï¡¢Î©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤Î3ÅÞ¤Ç¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ç¤Î¡Ö°ìËÜ²½¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ï½ªÎ»¤·¡¢15Æü¡¢3ÅÞ¤ÇÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
