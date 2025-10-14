¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë²ñÄ¹¤¬ÂàÇ¤¡¡º¾µ½»ö·ïÁê¼¡¤®°úÀÕ
¡¡³°»ñ·ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Âç¼ê¤Î¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï14Æü¡¢ÉÍÅÄ¸µË¼²ñÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£6ÆüÉÕ¡£»±²¼¤Î¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ç¤Ï¸µ¼Ò°÷¤¬º¾µ½ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉÔ¾Í»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ð±ÄÀÕÇ¤¤ò¹ÍÎ¸¤··èÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÒÄ¹·óºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ï¡¼¥ó»á¤¬10ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÄ¹·óCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ËÅê»ñ¤ò»ý¤Á¤«¤±ÉÔÀµ¤Ë¶âÁ¬¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æº¾µ½ÍÆµ¿¤Ç¸µ¼Ò°÷¤¬2024Ç¯6·î¤ËÀÐÀî¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÜµÒ34¿Í¤«¤é·×Ìó7²¯5ÀéËü±ß¤òÉÔÀµ¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£