¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÈÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤Î½Ð²ñ¤¤ ¥Ö¥É¥¦¤ÎÌ£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê¥Ó¡¼¥ë °ÛÊ¬Ìî¥³¥é¥Ü¤ÇÃÂÀ¸
ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£
¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤ÎÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡×¾¡¾Â¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Ê»³Íü¸©¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Å¦Ë¼¥Ö¥É¥¦500Ô¤ò¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÄó¶¡¡£Î¾¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡ÖFar Yeast Grapevine 2025¡×¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤Û¤É¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
»³Íü¸©»º¤ÎºîÊª¤ò»È¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ëÂ¤¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¼Ò¤¬¡¢¥ï¥¤¥óÍÑ¥Ö¥É¥¦¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£¥ï¥¤¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ö¥É¥¦ºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢À¸°éÃÊ³¬¤ÇË¼¤ò´Ö°ú¤¯Å¦Ë¼ºî¶È¡£Å¦Ë¼¸å¤Î²Ì¼Â¤ò¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»³Íü¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Ï¤Í¤À¤·ÉÊ¡ÊBÉÊ¡Ë¤Î¥â¥â¤ò¥Ó¡¼¥ë¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¼Ò¤ÎÉÙÅÄ¹¸»Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ê¡á²¼¼Ì¿¿æ¡¢10·î9Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÂÎ¸³²ñ¤Ç¡Ë¡£
¡ÖÅ¦Ë¼¥Ö¥É¥¦¤ÏÅüÅÙ¤¬Äã¤¯¥ï¥¤¥ó¤Ë¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¡£²Ì½Á¤Î¤Û¤«²ÌÈé¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥É¥¦¤Î¹á¤ê¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤¬Â¤¤ì¤ë¡×¡£
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç¡¢È¯¹ÚÃæ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë²ÌÈé¤òÄÒ¤±¹þ¤à¡Ö¥Þ¥»¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ç¡¢¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤Î¾®ÎÓ¹°·û¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡á¼Ì¿¿é¡á¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥Ù¡¼¥ê¡¼A¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¥·¥é¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¤ì¤¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡ÖÅ¦Ë¼¤·¤¿²Ì¼Â¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÅÚ¤ËÌá¤·¤Æ¤¿¤¤Èî¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖFar Yeast Grapevine 2025¡×¡ÊÉÊÌÜ¤ÏÈ¯Ë¢¼ò¡Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¼Ò¤ÎWEB¥¹¥È¥¢¤Ç14Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î°û¿©Å¹¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤âÈÎÇä¡£350㎖´Ì¡¿15ℓÃ®¡¢ÅÙ¿ô6.0¡ó¡¢¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡£
¤Þ¤¿º£·îÃæ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþ¡¦À¾¸ÞÈ¿ÅÄ¤Î¥Ó¥¢¥Ð¡¼¡ÖFar Yeast Tokyo¡×¤Ç¤âÆ±ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶ºàÎÁ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿¥·¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó ³ûµï»û¥·¥é¡¼ 2022¡×¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤Ç¤Ï»³Íü¸©¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ï¥¤¥ó»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¹Í¤¨¤À¡£