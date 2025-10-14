¡ÖÊ¢¶Ú¤¹¤´¤Ã¡×È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÅØÎÏ¤Î»òÊª¡ª¥à¥¥à¥Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶¿´¡Ö¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¡×
10·î13Æü¡¢FANTASTICS from EXILE TRIBE¡¦È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¤òÈäÏª
È¬ÌÚ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Öroutine¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤ÎÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊ¢¶Ú¤¹¤´¤Ã¡×¡Ö¥à¥¥à¥¡ª¡×¡Ö¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¿ÈÂÎ¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¶ÚÆù¡×¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤æ¤»¤¯¤óËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
FANTASTICS from EXILE TRIBE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÈþ¤·¤¤Èà¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÈ¬ÌÚ¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¾å»Ê¤È¤Ê¤ëÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥ó¡¦É¹¼¼¡¿¹âÂå½ÜÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
