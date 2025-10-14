¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¢ÏÓ»þ·×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¡Ö¥»¥¤¥³¡¼ ¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ã¥»¥¤¥³¡¼ ¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï12·î5Æü¤«¤é¡¢³ÆÀ¤³¦¸ÂÄê500ËÜ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥»¥¤¥³¡¼¤Ï¡¢1881Ç¯¤Ë»þ·×¤Î½¤Á¶¤ÈÈÎÇä¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢1892Ç¯¤Ë³Ý»þ·×¤ÎÀ½Â¤¤ËÃå¼ê¡£ÂçÀµ½é´ü¡¢²ûÃæ»þ·×¤¬¼çÎ®¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤ä¤¬¤ÆÍè¤ë¤À¤í¤¦ÏÓ»þ·×¤Î»þÂå¤ËÈ÷¤¨¡¢¥»¥¤¥³¡¼¤ÏÏÓ»þ·×¤Î»îºî¡¦¸¦µæ¤òÂ³¤±¡¢1913Ç¯¡¢¹ñ»º½é¤ÎÏÓ»þ·×¡Ö¥í¡¼¥ì¥ë¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥¤¥³¡¼¤ÎÄ©Àï¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£2001Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¡¢2009Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¤ß¤Ï¡¢¥»¥¤¥³¡¼¤Î¥¦¥ª¥Ã¥Á¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢ÏÓ»þ·×¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸÷¤òÅö¤Æ¡¢»þ·×¤ÎËÜ¼Á¤È¤È¤â¤ËÃµµæ¤·¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉü³è¸å¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤ò¾þ¤Ã¤¿2022Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖREBIRTH¡Ê¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ë¡ÝÅ¾À¸¡Ý¡×¡£¥»¥¤¥³¡¼¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÃÄ§Åª¤ÊÏÓ»þ·×¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¦¥ª¥Ã¥Á¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬7ËÜ¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1ËÜ¤ò¡¢¥»¥¤¥³¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï5Ëü600±ß¡Á5Ëü6100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¡áhttps://www.seikowatches.com/jp-ja