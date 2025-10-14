¿¿Äí»Ô¤ÇÆÇ¥¥Î¥³¡Ö¥Ä¥¥è¥¿¥±¡×¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇÈ¯À¸¡¡¡ÖºÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¡ÖÇä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤¡×¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©¿¿Äí»Ô¤ÇÆÇ¥¥Î¥³¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¸©¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿¿Äí»Ô¤ÇÆÇ¥¥Î¥³¡Ö¥Ä¥¥è¥¿¥±¡×¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇÈ¯À¸¡¡¡ÖºÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¡ÖÇä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤¡×¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©À¸³è±ÒÀ¸²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î11Æü¡¢¿¿Äí»Ô¤Î80Âå¤ÎÃËÀ¤È½÷À¡¢50Âå¤Î½÷À¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢¿¿Äí»ÔÆâ¤Î»³¤ÇºÎ¼è¤·¤¿¥¥Î¥³¡Ú²èÁü②¡Û¤ò¤ª¤È¤È¤¤(12Æü)¤ËÌ£Á¹½Á¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß3¿Í¤Ï¡¢²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¿ÄíÊÝ·ò½ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥Î¥³¤ò²¬»³¸©ÇÀÎÓ¿å»ºÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¿¹ÎÓ¸¦µæ½ê¤Ë´ÕÊÌ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÇ¥¥Î¥³¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ä¥¥è¥¿¥±¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¥Î¥³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë
①ºÎ¤é¤Ê¤¤
②¿©¤Ù¤Ê¤¤
③Çä¤é¤Ê¤¤
④¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤
¤Î4¸¶Â§¤ò¼é¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£