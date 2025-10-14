Î¹¹©Ë¼¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤Î¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶âÌó7²¯7,800Ëü±ß¤òÊÖ´Ô¡¡ÅìµþÏ«Æ¯¶É¤¬»Ùµë·èÄê¼è¾Ã
Î¹¹©Ë¼¤Ï¡¢ÅìµþÏ«Æ¯¶É¤«¤é¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â»Ùµë·èÄê¼è¾Ã¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢µÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÙ¶È¤·¤¿¤È¤¹¤ëµõµ¶¤Î¿½ÀÁ½ñÎà¤òºîÀ®¤·¡¢ËÜÍè¤Ï¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìµþÏ«Æ¯¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯3·î16Æü¤«¤é2022Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤òÈ½Äê´ðÁÃ´ü´Ö¤È¤·¤Æ¼õµë¤·¤¿¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÖ´Ô¶â³Û¤Ï°ãÌó¶â¤ä±äÂÚ¶â¤ò´Þ¤á¡¢7²¯7,837Ëü5,928±ß¡£2025Ç¯6·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÀºººÃæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£