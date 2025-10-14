¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¹çÀ®Èé³×¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÖSUPER FLITE¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¥È¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¿·¿§2¿§¤òÈ¯Çä
À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹çÀ®Èé³×¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÖSUPER FLITE¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¥È¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¿·¿§2¿§¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
SUPER FLITE¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥«¥Ð¡¼ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢È´·²¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤È²÷Å¬¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£²°Æâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹â¤¤ÂÑµ×À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡£
º£²ó¡¢¿·¿§¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ó¥Ã¥È¤ÊÇÛ¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¡×¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥ì¥Ã¥É¡ß¥Ö¥ë¡¼¡Ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥·¥ë¥Ð¡¼¡ß¥ß¥ó¥È¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤É¤Á¤é¤â»ëÇ§À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¹¥¤ß¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¡×¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³×¿·À¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡ÖSUPER FLITE TRICOLOR¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¥È ¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹çÀ®Èé³×¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSUPER FLITE WHITE x SILVER x MINT¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¥È ¥Û¥ï¥¤¥È£ø¥·¥ë¥Ð¡¼£ø¥ß¥ó¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Î¥í¥´¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¹çÀ®Èé³×¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
SUPER FLITE TRICOLOR¡§5280±ß
SUPER FLITE WHITE x SILVER x MINT¡§5280±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://www.spalding.co.jp