¥Î¥¨¥Ó¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾ïÈ×ÌôÉÊ¹©¶È³ô¤Ï¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiBODY¡×¤«¤é¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤òÌÜ»Ø¤»¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¼¥ê¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥³¥ß¥Ã¥È MCT ¥¼¥ê¡¼¡×¤ò10·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖiBODY¡×¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î¥«¥é¥À¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿©À¸³è¤Î²¤ÊÆ²½¤äËýÀÅª¤Ê±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤É¤«¤éÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈîËþ²ò¾Ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ê±¿Æ°¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¥é¥¤¥È¤Ê±¿Æ°¤Ç»éËÃÇ³¾Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÊÆ±¼ÒWEBÄ´¤Ù¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¡§±¿Æ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå¡Á50ÂåÃË½÷88Ì¾¡Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiBODY¡×¤«¤é¡¢MCT¥ª¥¤¥ë¡ÊÃæº¿»éËÃ»À¡Ë¤ò2gÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Ç¤â¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¼¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¡£Ãæº¿»éËÃ»À¡Ê¥ª¥¯¥¿¥ó»À¡¢¥Ç¥«¥ó»À¡Ë¤Ï¡¢±¿Æ°»þ¤Î»éËÃ¤ÎÇ³¾Æ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÄãÊ¬»Ò²½¤·¤¿¥³¥é¡¼¥²¥ó¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É¤ò15mgÇÛ¹ç¡£¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥óÉ÷Ì£¤Ç¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¢Åü¼Á¥¼¥í¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MCT¡ÊÃæº¿»éËÃ»À¡Ë¤È¤Ï¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¿©ÍÑÌý¡ÊLCT¡§Ä¹º¿»éËÃ»À¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌý¤Î»éËÃ»À¤ÎÄ¹¤µ¤¬ÌóÈ¾Ê¬¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï2138±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
