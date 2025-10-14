¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¤Æ¤ÎÉÙÎÉÌî»ºÀ¸¥Û¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ÉÙÎÉÌîVINTAGE¡×¤òËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ÉÙÎÉÌîVINTAGE¡×¤ò10·î15Æü¤ËËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¤Æ¤ÎÉÙÎÉÌî»º¥Û¥Ã¥×¤òÀ¸¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢ËèÇ¯¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡ÖÉÙÎÉÌîVINTAGE¡×¤ÎÊ¸»ú¤Èº£Ç¯¤ÎÇ¯¹æ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¡Öº£¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¡×ÆÃÊÌ´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î½Ü¤Î·Ã¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âËÌ³¤Æ»¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿Í¡¹¤ËËÌ³¤Æ»¤ÇÊë¤é¤¹¤·¤¢¤ï¤»¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
