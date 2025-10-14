¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¡ª ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤é£´¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ä³ùÅÄÂçÃÏ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï10Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤Ç£²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼¡££²ÅÙ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®Àî¹Ò´ð¤È¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤éÀèÈ¯£´¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ä³ùÅÄÂçÃÏ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
GK
ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
DF
ÅÏÊÕ ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë
MF¡¿FW
Æ²°Â Î§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
GK
ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
DF
À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë
¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë
MF¡¿FW
ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
ÀÆÆ£¸÷µ£¡ÊQPR¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
ÅÄÃæ ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡¡»î¹ç¤Ï19»þ30Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
