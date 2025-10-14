¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼1ÆüÉÔÂ­Ê¬¤ÎÅ´Ê¬¡×

¿¹±ÊÆý¶È¤Î¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ï¡¢1965Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Ë´ó¤êÅº¤¦´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÆý»À¶Ý°ûÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤­¤òÆÏ¤±¤·¤Æ¤­¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤ËÈ¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£

¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼1ÆüÉÔÂ­Ê¬¤ÎÅ´Ê¬¡×¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¡×¤Î2.5ÇÜ¤ÎÇ»¤µ¤ÎÂç¿Í¤¬ËþÂ­¤Ç¤­¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¯¥Á¥å¥í¡¼¥¹0.1g¡¢¥·¡¼¥ë¥ÉÆý»À¶Ý¤Ë²Ã¤¨¡¢1ÆüÉÔÂ­Ê¬¤ÎÅ´Ê¬¡Ê20¡Á40Âå½÷À­¤òÂÐ¾Ý¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¤«¤é»»½Ð¡Ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

²È»ö¤ä»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¡¢ËþÂ­´¶¤Î¤¢¤ëÇ»¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔÂ­¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼1ÆüÉÔÂ­Ê¬¤ÎÅ´Ê¬¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£

¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥é¥¯¥Á¥å¥í¡¼¥¹0.1gÇÛ¹ç¡¢¥·¡¼¥ë¥ÉÆý»À¶ÝÆþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë1ÆüÉÔÂ­Ê¬¤ÎÅ´Ê¬¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¡×¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¥¹¥Ã¥­¥ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥ß¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ»¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ß¡¼¥ì¥ª¤¬Âç¤­¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£

¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï180±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë

