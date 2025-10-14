¿¹±ÊÆý¶È¡¢È¯Çä60¼þÇ¯¤Î¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¡×¤«¤éW¤Î±ÉÍÜÁÇ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡×¤òÈ¯Çä
¿¹±ÊÆý¶È¤Î¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ï¡¢1965Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Ë´ó¤êÅº¤¦´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÆý»À¶Ý°ûÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤ËÈ¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡×¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¡×¤Î2.5ÇÜ¤ÎÇ»¤µ¤ÎÂç¿Í¤¬ËþÂ¤Ç¤¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¯¥Á¥å¥í¡¼¥¹0.1g¡¢¥·¡¼¥ë¥ÉÆý»À¶Ý¤Ë²Ã¤¨¡¢1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡Ê20¡Á40Âå½÷À¤òÂÐ¾Ý¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¤«¤é»»½Ð¡Ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²È»ö¤ä»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÇ»¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥é¥¯¥Á¥å¥í¡¼¥¹0.1gÇÛ¹ç¡¢¥·¡¼¥ë¥ÉÆý»À¶ÝÆþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¡×¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥ß¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ»¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ß¡¼¥ì¥ª¤¬Âç¤¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï180±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë
¿¹±ÊÆý¶È¡áhttps://www.morinagamilk.co.jp