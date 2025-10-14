Çò¸µ¥¢¡¼¥¹¡¢¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë Î©ÂÎ¥¿¥¤¥× ¤Õ¤Ä¤¦¥µ¥¤¥º ¥Ù¡¼¥¸¥å¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯ 20ËçÆþ¡×¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä
Çò¸µ¥¢¡¼¥¹¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¾®´é¤ËÌ¥¤»¤ë¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë Î©ÂÎ¥¿¥¤¥× ¤Õ¤Ä¤¦¥µ¥¤¥º ¥Ù¡¼¥¸¥å¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯ 20ËçÆþ¡×¤ò10·î24Æü¤«¤é¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë Î©ÂÎ¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¡È¾®´é¤Ë¸«¤¨¤ë¡É¡È¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¡É¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤òÁÇÅ¨¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¿Í¡¹¤Ë¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾®´é¤ËÌ¥¤»¤ë¥Þ¥¹¥¯·Á¾õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Õ¤ó¤ï¤êÉý¹¼ª¤Ò¤â¤ä0.1¦Ìm¤ÎÈù¾®Î³»Ò¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÉÔ¿¥ÉÛ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹Èô¤Þ¤Ä¡¢²ÖÊ´¡¢PM2.5ÂÐºö¤â¤Ç¤¤ë¥Þ¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë Î©ÂÎ¥¿¥¤¥× ¤Õ¤Ä¤¦¥µ¥¤¥º ¥Ù¡¼¥¸¥å¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¨¤ë¡Ö20ËçÆþ¡×¤Î¸ÂÄê´ë²èÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Þ¥¹¥¯ËÜÂÎ¤¬¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¼ª¤Ò¤â¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¶áÇ¯ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ÇÛ¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î24Æü¡Ê·î¡Ë
Çò¸µ¥¢¡¼¥¹¡áhttps://www.hakugen-earth.co.jp