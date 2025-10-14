¡ÖGoogle¥Õ¥©¥È¡×¤ËGemini¤Î¡ÖNano Banana¡×¤ò¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÆ³Æþ
¡¡¥°ー¥°¥ë¡ÊGoogle¡Ë¤Ï¡¢Gemini¤Î²èÁüÊÔ½¸¥â¥Ç¥ë¡ÖNano Banana¡×¤òº£¸å¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡ÖGoogle¥Õ¥©¥È¡×¤Ë¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ï14Æü»þÅÀ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖNano Banana¡×¤Ï¡¢8·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿Gemini¤Î²èÁüÀ¸À®¥â¥Ç¥ë¡£14Æü»þÅÀ¤Ç¡ÖGoogle¥ì¥ó¥º¡×¤ÈAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖNotebookLM¡×¤Î¡ÖÆ°²è²òÀâ¡×¤Ê¤É¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖGoogle¥ì¥ó¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥ì¥ó¥º¤ò³«¤¡¢±¦²¼¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¡ÖºîÀ®¡×¥âー¥É¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡ÖNotebookLM¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½¤Ç¥½ー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥æー¥¶ー¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£