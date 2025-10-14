¤Ê¤¼Ãæ³ØÆþ»î¤ÇŽ¢¥Ö¥é¥ó¥³ÌäÂêŽ£¤¬ÉÑ½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä½Î¤ÎÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆñÌä¤ò²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÎÏ
¢£Íý²Ê¤â¼Ò²ñ¤â¡Ö°Åµ¤À¤±¡×¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤Ï¹ñ¸ì¤È»»¿ô¤¬½ÅÍ×²ÊÌÜ¤È¤µ¤ì¡¢Íý²Ê¡¦¼Ò²ñ¤ÎÊÙ¶¯¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¡£¼ÂºÝ¡¢½Î¤Î¼ø¶È¤â¹ñ¸ì¤È»»¿ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥³¥Þ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÊÌÜ¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÁ°¤Ë°Åµ¤ò¤¹¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤ÎÍý¼ÒÆþ»î¤ÏÃ±¤ËÃÎ¼±¤òÌä¤¦¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ï¤Û¤Ü½ÐÂê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£°Åµ¤À¤±¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÆÀ¤Âå¤Ï¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢ÃÎ¼±¤ò°Åµ¤¹¤ë¤À¤±¤Î³Ø½¬¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥Æ¥¹¥ÈÍÑ»æ¤ÎËç¿ô¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÍý²ÊÆþ»î¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«ËëÄ¥Ãæ¤Ç¤Ï¡¢10Ëç°Ê¾å¤â¤Î¥Æ¥¹¥ÈÍÑ»æ¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¡£ÂçÌä1¤Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀÊ¸¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ä¹¤¯¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÉÝ¤¸µ¤¤Å¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¤µ¤é¤Ë³ÆÌäÂê¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤Î»ñÎÁ¤ä¿Þ¡¢ÀâÌÀ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¤¿¤Ã¤¿40Ê¬¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¡¢ÀßÌä¤Ë±è¤Ã¤¿²óÅú¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢²óÅú¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ø²Ì´Ø·¸¤ò½ñ¤«¤»¤ëµ½Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¡Ê¤·¤«¤â¤½¤ì¤âÄ¹Ê¸¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Â¨ºÂ¤ËÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆþ»îÌäÂê¤È¤ÏÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤â¤È¤â¤ÈËãÉÛÃæ¤ä±É¸÷Ãæ¤Ê¤É¤ÎÆñ´Ø¹»¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÊÐº¹ÃÍ50¥ì¥Ù¥ë¤Î³Ø¹»¡Ê»ÍÃ«ÂçÄÍÊÐº¹ÃÍ¡Ë¤Ç¤â¡¢ÌäÂêÊ¸¤ÎÄ¹Ê¸²½¡¢Ê£¿ô¤Î»ñÎÁ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢µ½Ò²óÅú¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£Âç³ØÆþ»î¤ÎÊÑ²½¤¬Ãæ³ØÆþ»î¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼³Ø¹»¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤Þ¤º¡¢Âç³ØÆþ»î¤ÎÆâÍÆ¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£ÃÎ¼±¤òµ²±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ä¡¢ÁÇÁá¤¯²ò¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿½èÍýÇ½ÎÏ¤Ï¡¢º£¤ÏAI¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¹¥´ñ¿´¤äÁÏÂ¤ÎÏ¡¢ÌäÂê²ò·èÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¡¢Âç³ØÆþ»î¤ÎÃæ¿È¤òÊÑ¤¨¡¢Ãæ³ØÆþ»î¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÃÎ¼±¤ò´Ý°Åµ¤·¡¢Æþ»îÂÐºöÍÑ¤ÎÌäÂê¤Ð¤«¤ê²ò¤¤¤Æ¤¤¿»Ò¤Ï¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢Æüº¢¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¼«Á³¸½¾Ý¤Ë¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÁÇÃÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æþ»î¤ÎÃæ¿È¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½Î¤Î¼ø¶È¤Ç½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Î¤Ç¤Ï½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½é¸«¤ÎÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢£¹çÈÝ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¡×
¤À¤¬¡¢ÌäÂêÊ¸¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½ê¡¹¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼Â¤Ï½Î¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬ÍúÎò¡¦À¸³èÍúÎò¤ò¶î»È¤¹¤ì¤Ð²ò¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î½Î¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢²¿¤«Ê¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤¬¡¢¹çÈÝ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æþ»îÌäÂê¤Ï¤½¤Î³Ø¹»¤ÎºÇ½é¤Î¼ø¶È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎÃÎ¼±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¼ø¶È¤òÌÌÇò¤¬¤ì¤ë¹¥´ñ¿´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï¼ø¶È¤ÎÊ¹¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¤Þ¤º¡¢¼ø¶È¤ÎÊ¹¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Ê¹¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¨ÃÌ¤ò´Þ¤á¡¢ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¡¢°ø²Ì´Ø·¸¤Ë°Õ¼±¤ò¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¹Í¤¨¡¢³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÀèÀ¸¤¬ÁÇºà¤Ë¤è¤ëÇ®¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢²Æ¤Î½ë¤¤Æü¡¢ÌÚÀ½¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Å´À½¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É½ë¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ®¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¼ø¶È¤Î¸å¤Ï¡¢¤É¤Î½Î¤Ç¤â½ÉÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÃæ¤Î±é½¬ÌäÂê¤ò²ò¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£Â¿¤¯¤Î»Ò¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤°¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤½¤Î½ÉÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¡¢Åú¤¨¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¡¢Åú¤¨¤òËä¤á¤Æ½ÉÂê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÃÎ¼±¤ÏÄêÃå¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ø²Ì´Ø·¸¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¿Í¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Éü½¬¤Ë¤Ê¤ë
¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢½ÉÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¼ø¶È¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤À¡£¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ï¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¡£º£Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼ø¶ÈÃæ¡¢ÀèÀ¸¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡©¡¡¤½¤Î¤È¤¤Î¼þ¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¼ø¶È¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ÇºÆ¸½¤µ¤»¡¢¿Í¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éü½¬¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃ±¸µ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤à¡£¿·¤·¤¤Ã±¸µ¤ÎÉ½»æ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ä¥³¥é¥à¤Ê¤É¤Ï¡¢°ì¸«¼ø¶È¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ËÌÌÇò¤¤ÏÃ¤äÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÌÜ¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¸å¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¡¢½ÉÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÂç»ö¤ÊÃÎ¼±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¾ðÊó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½Î¤Ç½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢²áµî¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤Ê¡£¤½¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤»¤Ð¡¢²ò¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ëº£¤ÎÆþ»îÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿º³ºÙ¤ÊÃÎ¼±¤¬²ò¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¢£ÃÎ¼±¤òÍý²ò¤¹¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¿ÈÂÎ´¶³Ð¡×
ºòº£¡¢Æþ»î¤ÎÃæ¿È¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½Î¤Ç¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Íý¼Ò¤Î¼ø¶È¥³¥Þ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£½µ1²ó¤Î¼ø¶È¤Ç¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤ó¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Íý²Ê¤ä¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÊÌÜ¤ÏÀ¸³è¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ï³Ø¹»¤È²ÈÄí¤À¡£»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤«¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¡¢Íý²ò¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¿ÈÂÎ´¶³Ð¤À¡£»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¿ÈÂÎ´¶³Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¿¤ÀÃÎ¼±¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êº¬¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÚ¤Ë¼Â¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤Ý¤¿¤Ý¤¿¤ÈÃÎ¼±¤Î¼Â¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¤¤Á¤ó¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥³ÌäÂê¡×¤¬½Ð¤ëÍýÍ³
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎÍý²ÊÆþ»î¤ÎÄêÈÖ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥³ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿¶¤ê»Ò¤ÎÌäÂê¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤ò»È¤Ã¤¿¿¶¤ê»Ò¤ÎÌäÂê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤è¤¯½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥³¤òÁæ¤°¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÁæ¤®Éý¤òÂç¤¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤ÇÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë»Ò¤Ê¤é¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤ÏÎ©¤Ã¤ÆÁæ¤°¤Î¤ÈºÂ¤Ã¤ÆÁæ¤°¤Î¤È¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¿¶¤ê»Ò¤ÎÄ¹¤µ¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ»¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÈÖÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤¢¤Î¡Ö´¶³Ð¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£
¼Ò²ñ¤Ê¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬¼«Ê¬»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¿¤À¿Æ¤Î¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ì¤ë»Ò¤È¤Ç¤ÏÂç¤¤Êº¹¤òÀ¸¤à¡£ÌîºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤Î¿©ºà¤¬¤É¤³¤Çºî¤é¤ì¡¢¤É¤³¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤ÆÍè¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç´¶¤¸¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¿Æ¤ÎÀ¼¤«¤±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Íý²Ê¤ä¼Ò²ñ¤Ï¡ÖËèÆü¤ÎÀ¸³è¡×¤¬ÂçÀÚ
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍý²Ê¤ä¼Ò²ñ¤Ï¡¢³Ø¹»¤ä½Î¤ÎÊÙ¶¯°ÊÁ°¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Íý²ÊÆþ»î¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³ÌäÂê¤¬Â¿¤¯½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¼Ò²ñÆþ»î¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¡¢À¸³èÍúÎò¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¹ñ¸ì¤È»»¿ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Íý²Ê¤È¼Ò²ñ¤ÏÇÛÅÀ¤¬¾®¤µ¤¤³Ø¹»¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÎ¼±¤Î´Ý°Åµ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î³Ø½¬¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤ÎÆþ»î¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶°ø¤ä°ø²Ì´Ø·¸¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¶½Ì£´Ø¿´¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹¥´ñ¿´¤À¡£¤½¤ì¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ë²ÈÄí¤ÎÎÏ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿Æ¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£Íý²Ê¡¦¼Ò²ñ¤³¤½¡¢¿Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
----------
À¾Â¼ Â§¹¯¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¡¦¤Î¤ê¤ä¤¹¡Ë
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¡ÖÌ¾Ìç»ØÆ³²ñ¡×ÂåÉ½¡¿Ãæ³Ø¼õ¸³¾ðÊó¶É ¼çÇ¤ÁêÃÌ°÷
40Ç¯°Ê¾åÆñ´ØÃæ³Ø¼õ¸³»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ²ÈÄí¶µ»Õ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³«À®¡¢ËãÉÛ¡¢ºù°þ¤Ê¤É¤ÎºÇÆñ´ØÃæ³Ø¤Ë2500¿Í°Ê¾å¤ò¹ç³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¿·Ãø¡Ø¼õ¸³¤Ç¾¡¤Æ¤ë»Ò¤Î°é¤ÆÊý¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡£
----------
¡ÊÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¡ÖÌ¾Ìç»ØÆ³²ñ¡×ÂåÉ½¡¿Ãæ³Ø¼õ¸³¾ðÊó¶É ¼çÇ¤ÁêÃÌ°÷ À¾Â¼ Â§¹¯ ¹½À®¡áÀÐÅÏ¿¿Í³Èþ¡Ë