ÌÀÀ±¿©ÉÊ¡¢¥é¡¼¥á¥ó³¦·¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡È¥¬¥Ã¥Ä¥êÃ¸Îï¡É¤Î¥«¥Ã¥×¤á¤ó¡ÖÌÀÀ± ÌÍ¿À¥«¥Ã¥× À¸Õª¾ßÌýÌ£¡×¤òÈ¯Çä
ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤á¤ó¡ÖÌÀÀ± ÌÍ¿À¡Ê¤á¤¬¤ß¡Ë¥«¥Ã¥× À¸Õª¾ßÌýÌ£¡×¤ò¡¢10·î27Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÀÀ± ÌÍ¿À¥«¥Ã¥×¡×¤ÏÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤ÎÌÍ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤ªÅ¹ÉÊ¼Á¤Î°ìÇÕ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¥¬¥Ã¥Ä¥êÃ¸Îï¡É·Ï¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥¬¥Ã¥Ä¥êÃ¸Îï·Ï¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¼êÂÇ¤ÁÌÍ¤äÂ¿²Ã¿åÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÂÀÌÍ¤ä¡¢¤À¤·´¶¤¬¶¯¤¯ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÃ¸Îï¥¹¡¼¥×Åù¤¬ÆÃÄ§¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÍ¿À¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆÃÄ§¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÀ¸Õª¾ßÌýÌ£¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥×¤Ë¤è¤¯Íí¤ß¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¶ËÂÀÌÍ¤Ë¡¢·Ü¤äÆÚ¤Î¤À¤·´¶¤¬¶¯¤¤¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÌÅº¤Î¡Ö¤ª¤í¤·À¸Õª¡×¤ÎÉ÷Ì£¤¬Íø¤¤¤¿¡¢È¤¤¬¿Ê¤à°ìÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤Ê¤Î¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï278±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î27Æü¡Ê·î¡Ë
ÌÀÀ±¿©ÉÊ¡áhttps://www.myojofoods.co.jp