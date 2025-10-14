¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¾å²¼´Ø·¸¤Ê¤·¡ª¡©29ºÐ³ùÅÄÂçÃÏ¤¬ÌÀ¸À¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ä¶¡×
2019Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¡£2022Ç¯WÇÕ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿µ»¹ªÇÉMF¤Ï¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î³ùÅÄ¤Ïº£Ç¯¤Ç29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
°ÊÁ°¡¢¡ØABEMA¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿À¥¸ÅÊâÌ´¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¸«¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤¯¤Æ¡¢¸åÇÚ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¡×¤È¾Ú¸À¡£
¤Þ¤¿¡¢¿û¸¶Í³Àª¤Ï¡¢³ùÅÄ¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤¹¤¾Æ¤¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê³ùÅÄ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤¢¤ë¡Ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢³ùÅÄ¤ÏABEMA¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¶áÊÕÁÈ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
³°¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬ºî¤ë¤¹¤¾Æ¤¤ÎÊý¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡£
¡ÊÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¡Ë¾å²¼´Ø·¸¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤À¤¤¤Ö¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ò¤¯¤ó¡¢½ãÌé¤¯¤ó¡¢Âó¼Â¤¯¤ó¡¢ËÍ¤¯¤é¤¤¤¬°ìÈÖ¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡£
¾å²¼´Ø·¸¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤´Ä¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
±óÆ£¹Ò¤È°ËÅì½ãÌé¤Ï32ºÐ¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤Ï30ºÐ¤È³ùÅÄ¤È¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤ËÇ¯Ä¹¤Ê¤Î¤Ï¡¢34ºÐ¤ÎÃ«¸ý¾´¸ç¡¢39ºÐ¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
³ùÅÄÂçÃÏ¤Î¡ÖºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡×¥Ù¥¹¥È11¤¬¶¯¤¤¡ª
³ùÅÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î¾å²¼´Ø·¸¤Ï³§Ìµ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Ç¯²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Î¤è¤¦¤À¡£