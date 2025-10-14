¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷23¹æ(¥Ê¥¯¥êー)¤Î¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡º£¤É¤³¤Ë¡© ¸½ºßºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®50¥áー¥È¥ë¡¡¤¢¤¹¤Ë¤Ï²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¡º£¸å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡¿ÊÏ©Í½ÁÛ¡¡µ¤¾ÝÄ£¡¡
¢£ÂæÉ÷23¹æ(¥Ê¥¯¥êー)
¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
2025Ç¯10·î14Æü15»þ50Ê¬È¯É½¡¡µ¤¾ÝÄ£
14Æü15»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ35ÅÙ20Ê¬ (35.3ÅÙ)
Åì·Ð154ÅÙ30Ê¬ (154.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ Åì 50 km/h (27 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 975 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è ÆîÂ¦ 150 km (80 NM)
ËÌÂ¦ 110 km (60 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÆîÂ¦ 390 km (210 NM)
ËÌÂ¦ 280 km (150 NM)
15Æü3»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ²¹ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ35ÅÙ05Ê¬ (35.1ÅÙ)
Åì·Ð159ÅÙ40Ê¬ (159.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ Åì 40 km/h (21 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
ºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 75 km (40 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è ÆîÂ¦ 200 km (110 NM)
ËÌÂ¦ 165 km (90 NM)
15Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ²¹ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ35ÅÙ00Ê¬ (35.0ÅÙ)
Åì·Ð165ÅÙ50Ê¬ (165.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ Åì 45 km/h (25 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
ºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 105 km (57 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è ÆîÂ¦ 190 km (105 NM)
ËÌÂ¦ 160 km (87 NM)
¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë
²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê
²èÁü¤¢¤ê¤Îµ»ö¤òºÇ½é¤«¤é
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2227723?display=1