¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤½¤·¤ë¤¦¤Þ¤³¡Ê¡÷kuzulog¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î5Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¼ø¶ÈÃæ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºîÊ¸¡£
±óÂ¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Û¤ä¥É¥¤¥Ä´Û¤â¸«¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤Ð¤ó¤Ñ¤¯¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤½Ð¤·¤«¤é»Ï¤Þ¤ë1Ê¸¡£¤³¤¦Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Ú¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë°ìÀÚ¿¨¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª
¥Þ¥Þ¤Ï¥º¥Ã¥³¥±À£Á°
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦¤ß¤½¤·¤ë¤¦¤Þ¤³¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥í¥°¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ùÊ³Æ®Æüµ¡×¤Ç°é»ù¤ÎµÏ¿¤äÆ¯¤Êý¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÆó»ù¤ÎÊì¡£
¾®1¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ËüÇî´¶ÁÛÊ¸¤ò¸«¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥º¥³¡¼¥Ã¤Ã¤Æµ¼²»¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
³Î¤«¤ËÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï±óÂ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤êÄÙ¤ì¤Æ¤¿¡Á¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥É¥¤¥Ä´Û¤ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Û¤ÎÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤ß¤½¤·¤ë¤¦¤Þ¤³¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢´¶ÁÛÊ¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ú¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤ß¡£
¡ÖËÜ¿ÍÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê»öÊÁ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¤ß¤½¤·¤ë¤¦¤Þ¤³¤µ¤ó¡Ë
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡Ö¤Ú¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¾×·â¤¬Áö¤ë¤Û¤É¡¢Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»×¤ï¤º¥¯¥¹¥ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ËüÇî¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï2Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬»Ò¤É¤â¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤è¤Í¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³¬ÃÊ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¾Ð¡×
¡Ö·ë¹½Àµ¤·¤¯½ñ¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Ê¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¸ì½Ò¸ì¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¤Ú¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¤È¤¤¤¦É½¸½ÎÏ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö²¿¸Î¤«¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤±¤ÉÊ¸¾Ï¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ö¤Ú¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥«¤¤¤ï¤Êw¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤ÎËüÇî¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë