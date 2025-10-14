¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëPREMIUM¡×¿·¾¦ÉÊ4¼ï&¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë4¼ï¤¬10·î14ÆüÅÐ¾ì/¡ÖìÔÂô¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡¢¡Ö¶Ë¤Û¤í¤ÃÆÚ³Ñ¼Ñ¡×¤Ê¤ÉÁ´8¼ï
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï10·î14Æü¤è¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëPREMIUM¡×¤«¤é¡¢¿·¾¦ÉÊ4¼ïÎà¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¾¦ÉÊ4¼ïÎà¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ(Ìó16,300Å¹)¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Æ±Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤â50±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£10·î14Æü¤«¤é10·î27Æü¤Þ¤Ç¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛ¿®´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡×¤ÏÈ¯Çä°ÊÍèËè·î¡¢46¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Çä¾å¤ò¾å²ó¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡£2021Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡È¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÁÚºÚŽ¥¥¹¥¤¡¼¥ÄŽ¥¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëPREMIUM¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¿·¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×(ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï8%)¡Ó
¢¡ìÔÂô¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼
²Á³Ê:332±ß(ÀÇ¹þ358±ß)
¥Õ¥é¥ó¥¹»ºÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤òÀ½ÉÊÃæ31%»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤È¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¡£³«È¯´ü´ÖÌó10¤«·î¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡£
¢¡¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À ¶Ë¤Û¤í¤ÃÆÚ³Ñ¼Ñ
²Á³Ê:403±ß(ÀÇ¹þ435±ß)
¥Ñ¥¦¥ÁÁÚºÚÇä¶ÚNo.1¤Î¡ÖÆÚ³Ñ¼Ñ¡×¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à²½¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¡¢¹¹¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Û¤í¤Û¤í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Æ¤óºÚ(ÅüÌª)¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´ÅÌ£¤Ë¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢¾ßÌý¤ÈÀ¸Õª¤Ç¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¢¡È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¹á¤ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
²Á³Ê:213±ß(ÀÇ¹þ230±ß)
¥Õ¥é¥ó¥¹»ºÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼Æþ¤ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÉ÷Ì£¤È¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¡£
¢¡¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥²¥¤¥·¥ã100%»ÈÍÑ
²Á³Ê:230±ß(ÀÇ¹þ248±ß)
´õ¾¯¤Ê¥²¥¤¥·¥ã¼ï¤ò100%»ÈÍÑ¡£¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê»ÀÌ£¤È¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£
¢¡¤ä¤ï¤é¤«µíÆù»ÈÍÑ ¶Ë¤¦¤Þ¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼
²Á³Ê:417±ß(ÀÇ¹þ450±ß)
½À¤é¤«¤ÊµíÆù¤È¥Õ¥©¥ó¥É¥ô¥©¡¼¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡£¥Ð¥¿¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë»ÈÍÑ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤ò¶¯²½¤·¡¢¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£
¢¡¤¸¤å¤ï¤Ã¤ÈÆù½Á ¹ñ»ºÆÚ¤ÎÂç¾ÆÇä
²Á³Ê:368±ß(ÀÇ¹þ397±ß)
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ëÂç¤¤ÊÆù¾ÆÇä¡£³ÑÀÚ¤êÆù¤Î¿©´¶¤È¤¢¤Õ¤ì¤ëÆù½Á¤¬ÆÃÄ§¡£¤ªÆù¤Î»Ý¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¢¡ÏÂ¾¢¤Î°ïÉÊ ¤¢¤º¤ºÇÃæ
²Á³Ê:286±ß(ÀÇ¹þ308±ß)
ËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¤¢¤º¤¤ò»È¤Ã¤¿¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤ÈÇ»¸ü¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤ò¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¤â¤Ê¤«Èé¤ÇÊñ¤ó¤À¥×¥ì¥ß¥¢¥àºÇÃæ¡£½©Åß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
¢¡¤Þ¤ë¤Ã¤È°ìÎ³·ª¤É¤é¾Æ¤
²Á³Ê:202±ß(ÀÇ¹þ218±ß)
ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤Î¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤È°ìÎ³·ªÆþ¤ê¡£¤É¤é¾Æ¤À¸ÃÏ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
