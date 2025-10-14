ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò¼«Âð¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ37ºÐÃËÂáÊá¡¡°äÂÎ¤Ï¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¡Ê67¡Ë¤«¡¡ºë¶Ì¸©·Ù
ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ37ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½êÂô»Ô²¼ÉÙ¤ÎÌµ¿¦¡¦¾åÌîÎ¶ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾åÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢º£·î9Æü¤«¤é¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¼«¿È¤Î½»¤à½»Âð¤ËÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÊüÃÖ¤·¡¢°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢¾åÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤à½»Âð¤ÎÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤«¤é¡¢¡Öµï½»¼Ô¤È2¤«·î¤¯¤é¤¤Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¾åÌîÍÆµ¿¼Ô¤â¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢°äÂÎ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¡Ê67¡Ë¤Ç¤¢¤ë»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾åÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬¾åÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£