ÃæÅÄæÆ»á¡¡ÃæÆü¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤êÃæÆü¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤ÀÃæÅÄæÆ»á¡Ê36¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¸ø¼°YouTube¤¬ÇÛ¿®¡£ÃæÆüºßÀÒ2Ç¯´Ö¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡Ö°ì¤Ä¿´»Ä¤ê¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿¿°Õ¤òÃæÅÄ»á¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë2Ç¯·ÀÌó¤ÇÃæÆüÆþÃÄ¡£¼ç¼´¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2Ç¯´Ö¤Ç88»î¹ç½Ð¾ì¤Ç6ËÜÎÝÂÇ25ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ»á¤Ï¡Ö2·³¤Ç¤Î»þ´Ö¡¢¥±¥¬¤Ç¤ÎºÃÀÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÃæÆü¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£