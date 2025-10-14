¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ÆÃ¿å¡×È¯Çä¡¢¡ÖÆÃÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¾¦ÉÊ/¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï10·î21Æü¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ÆÃ¿å(¤È¤¯¤¹¤¤)¡×(600mlPET¡¢ÀÇÊÌ150±ß)¤òÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£µ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤Ï¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡ÖHMPA¡×¡£µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¤Ç¤Ï¡¢¡ÈHMPA¤ÏBMI¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Î¤ªÊ¢¤Î»éËÃ(ÆâÂ¡»éËÃ)¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ò½õ¤±¤ëµ¡Ç½¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¹¤ë¡£¡ÖÆÃÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¤ªÃã¤«¤é¿å¤Ø¤ÈÎÎ°è¤ò¹¤²¡¢·ò¹¯¹ÔÆ°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÆü¾ï²½¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤À¡£
Æ±¼Ò¤Ï10·î14Æü¤Ë¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤ËÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¡¦µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â°ûÎÁ¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼»Ô¾ì¤ÏºòÇ¯¼ÂÀÓ¤Ç¡¢2018Ç¯Èæ¤¬Ìó1.6ÇÜ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢µ¡Ç½À¤ò¤¦¤¿¤¦¡È¿å¡É¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯»ö¶ÈÉô¤ÎÌî¸ýÍµµ®²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë·ò¹¯²ÝÂê¤ò¡¢¸½Âå¿Í¤«¤é¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¿å¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î°ì¼ï¡ÖHMPA(3-(4-¥Ò¥É¥í¥¥·-3-¥á¥È¥¥·¥Õ¥§¥Ë¥ë)¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À)¡×¤òºÎÍÑ¡£¸¶ÎÁ¤ÏÊÆ¤Ì¤«È¯¹ÚÊª¤Ç¡¢Ìó50¼ï¤ÎÁÇºà¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¤«¤é¡¢¤Û¤ÜÌ£¡¦Æ÷¤¤¡¦¿§¤Î¤Ê¤¤ÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤éÁªÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£HMPA¤ÏÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ò½õ¤±¤ëµ¡Ç½¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÆüÀÝ¼èÌÜ°ÂÎÌ¤Ï600ml(ËÜÉÊ1ËÜÁêÅö)¡£Ì£¤ä¹á¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿å¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤á¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯»ö¶ÈÉô¤ÎÌî¸ý²ÝÄ¹
º£¸å¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î·ò¹¯ÀïÎ¬¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë2ËÜÃì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÃÃã¡×¤È¡ÖÆÃ¿å¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¡£ÎÐÃã¤ÎÆÃÃã¤¬40¡Á50ÂåÃËÀ¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃ¿å¤Ï20¡Á30Âå¤ä½÷ÀÁØ¡¢·Ú±¿Æ°»þ¤ä½¢¿²Á°¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó³ÈÂç¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£¡Ö¤ªÃã¤Ç¤Ï¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î·ä´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×(Ìî¸ý»á)¡£
³èÆ°Å¸³«¤Ï¡¢10·î15Æü¤«¤éJR¡Ö¸æÃã¥Î¿å±Ø¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸òÄÌ¹¹ð¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM(ËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó½Ð±é)¡¢SNS¡¢¼«ÈÎµ¡¡¢Å¹Æ¬¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸òÄÌ¹¹ð¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¡¢¤ªÃã¤Î¿å¡×¤Ç¡¢±ØÌ¾¤È¥³¥Ô¡¼¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤ëÉ½¸½¤ÇÏÃÂê´µ¯¤òÁÀ¤¦¡£Ãæ´üÅª¤Ë¤ÏÆÃ¿å¤Î¹×¸¥¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÃã¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ò1.5ÇÜµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤À¡£
Ìî¸ý²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¿Í¤Î·ò¹¯¹ÔÆ°¤ò¤â¤Ã¤È¼«Á³¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢·ò¹¯°ûÎÁ»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£